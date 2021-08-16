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513、517懲處無下文 在野黨批官員只有道歉沒有負責

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

815四周年剛過，時任經濟部部長李世光及中油董事長陳金德都因負擔政治責任而下台。然而，513及517兩次大停電至今懲處報告至今仍未出爐。讓在野黨批評，5月迄今只有道歉，沒有負責。

發生513大停電後，經濟部長王美花及台電董事長楊偉甫親上火線，強調一周內提出檢討報告，並強調楊偉甫已自請處分，自身去留不放在心上。

豈料幾天過後，517全台再度陷入大停電，王美花在線上記者會再度道歉，強調「政府不能怪東怪西」，並督導台電在一個禮拜內提出相關的檢討跟改善報告，把問題找出來並徹底解決。

然而兩份報告及台電相關懲處名單至今三個月未出爐。台電表示，已將事件檢討報告及初步懲處報告於5月陳報經濟部，中間仍有幾次的往返，但尚未定案。台電補充，懲處層級不僅是基層，還包括高階主管也被究責，目前仍待第三方鑑定釐清台電及承包商的責任歸屬才做出最終懲處。

經濟部官員則表示，有關於513及517事故檢討報告，在5月下旬就已經遞交給行政院。至於台電懲處報告則還是等待台電完成513第三方鑑定報告，確認台電及廠商責任歸屬比例才會確認。

然而2017年815大停電及7月發生的核二廠意外都可以火速懲處，為何513及517大停電的懲處至今三個月時間仍無下文。

台電回應，815大停電及核二廠事故屬於「事情嚴重，事由單純」的事故，因此可以迅速釐清，如815是中油承包商操作疏失，關閉天然氣供氣管線；核二廠則是因為台電員工為了閃避清潔員工，椅子意外撞到高壓控制閥，兩者事情相當單純。

然而，513及517大停電屬於「事情嚴重，事由複雜」，雖然513是因為操作人員疏失、517是興達電廠一號機鍋爐燃燒器控制系統故障，但同時遇上夏日高溫、機組大修、包商責任、缺水無法啟動水力發電備援及電網脆弱等問題，因此檢討事由及懲處報告就相對需要花更多時間。

國民黨前青年團長田方倫於臉書表示，513及517兩次停電至今沒有任何人因為疏失負起責任，相對於是815大停電四週年，經濟部長李世光、中油董事長陳金德相繼請辭，中油總經理劉晟熙記過兩次，但台電事故後，楊偉甫及總經理鍾炳利均留任。

田方倫更說，王美花即便承認了513大停電是人為疏失，但依然不辭職不下台，「但我就問這些數十億台幣的損失，算誰的？為什麼這些人烏紗帽怎麼越戴越穩？還是說小英政府越來越不在乎人民的感受了？」

台電 停電 經濟部

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