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營建業缺料價漲 國發會要求及早因應

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會今天召開委員會議，並在會後舉行實體記者會。記者賴昭穎／攝影
國發會今天召開委員會議，並在會後舉行實體記者會。記者賴昭穎／攝影

國發會今天召開委員會議，國發會主委龔明鑫表示，近期各國政府將陸續投入大筆經費推動基礎建設，可能導致營建原物料價格調漲，相關機關應持續掌握國際經濟情勢、相關營建業原物料供需及價格波動情形，預先研擬多元物料的替代方案或因應對策。

國發會下午召開第89次委員會議，會後由副主委游建華舉行記者會，這也是國發會在疫情趨緩後首度舉行實體記者會。這次會議除了報告整體公共建設計畫執行情形，經濟部、國發會及勞動部也派代表針對供電、人才及勞工要素優化推動情形進行專案報告。

游建華指出，今年整體公共建設計畫總經費高達6138億元，截至7月底，計畫經費達成率為42.53%，執行金額較去年同期增加約280億元。龔明鑫在會中表示，目前疫情警戒調降至二級，已適度放寬相關行業的管制措施，請各部會持續督導所屬瞭解計畫執行困難原因，必要時可循求公共建設督導會報等協調機制協助解決，務期依既定時程達成目標。

龔明鑫提醒，近期各國政府將陸續投入大筆經費，積極推動疫後的鐵路、公路及能源等基礎建設，可能引發各國大量建材的進口需求，導致營建原物料價格調漲，請相關機關持續掌握國際經濟情勢、相關營建業原物料供需及價格波動情形，預先研擬多元物料之替代方案或因應對策。

國發會表示，今天委員會議也審查通過行政院交議的交通部陳報「商港整體發展規劃(111~115年)」、「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)」及「國內商港未來發展及建設計畫(111~115年)」草案，擬依決議函報行政院核定，作為推動各商港發展與建設依據。

國發會 原物料 龔明鑫

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