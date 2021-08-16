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無薪假擴散！金融保險業今年破蛋實施無薪假

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
今年本土疫情升溫，除了衝擊住宿餐飲業外，無薪假亦波及至其他服務業，包括向來被視為高薪的金融保險業。圖／聯合報系資料照片
今年本土疫情升溫，除了衝擊住宿餐飲業外，無薪假亦波及至其他服務業，包括向來被視為高薪的金融保險業。圖／聯合報系資料照片

今年本土疫情升溫，除了衝擊住宿餐飲業外，無薪假亦波及至其他服務業，包括向來被視為高薪的金融保險業。根據勞動部今（16）日統計，目前金融保險業有17家、124人實施無薪假，是這波本土疫情以來最多。

去年上半年爆發全球新冠肺炎疫情，金融及保險業無薪假保持零紀錄，傲視各業，但今年卻破蛋了，8月2日勞動部統計金融保險業有15家、93人實施無薪假，8月9日統計則增至96人；昨日發布統計，更攀升至17家、124人實施無薪假，人數破百。

勞動部官員表示，實施無薪假多是保險經紀人、代理人，主要集中在台北市，判斷受疫情衝擊致業務量減少。目前無銀行業實施無薪假。

此外，勞動部統計指出，目前不動產業有63家、524人，已較8月初通報68家、768人明顯減少。

官員解釋，目前不動產業實施無薪假多為資產開發公司、建設公司，旗下有大型婚宴會館、展覽館等，受到疫情衝擊，無法營業所致。而房仲業者實施無薪假，雖有少數小型房仲，但整體人數不多。

無薪假 疫情 保險

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