行政立法協調後 蘇貞昌拍板五倍券免付1,000元

行政院於今（16）日與民進黨立法院黨團討論振興五倍券事宜，發言人羅秉成轉述表示，討論後，院長蘇貞昌做出兩項結論，第一為政府將在疫情穩定可控前提下，盡速發放振興五倍券；第二，原規劃民眾須先支付的1,000元，由政府全額負擔。

行政院今日上午舉行行政立法協調會議，邀集執政黨立院黨團委員討論振興5倍券之相關規劃事宜。羅秉成會後轉述指出，今日共有45位執政黨立法委員報名出席，歷時約兩個小時，會議氣氛融洽，發言踴躍，一致支持政院規劃之振興五倍券方案。

羅秉成轉述，蘇揆在聽取現場約30位委員發表意見後，首先表達感謝立委的指教與建言，也特別感謝立委在第一線蒐集基層民眾的意見，並積極替行政團隊說明相關政策的辛勞。

蘇揆強調，行政團隊也會彙整立委的相關意見，持續做為規劃振興五倍券的政策參考，並依照相關程序規定，完成振興方案各項行政作業的規劃，儘速向國人完整說明及報告。

蘇揆指出，今年5月中遇到變種病毒疫情，許多產業都受到衝擊，因此政府展開紓困4.0，已超過900萬人領取現金，加上其他各項紓困措施，在此期間已有1,000餘萬人次獲得各種政府的紓困，目前在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，未來各項管制可望再鬆綁。

蘇揆指出，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已初步規劃振興政策方案，而在經過今日上午與執政黨立院黨團委員共同討論後，院長做成以下結論：

第一，因應疫情穩定，為短期刺激國內消費，讓這波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興五倍券」。

第二，今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1,000元發放予1,000多萬人的行政成本，因此將原先規劃五倍券民眾須支付的1,000元，由政府全額負擔。