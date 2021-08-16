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振興五倍券不改名了 擬10月初上路

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院蘇貞昌。圖／行政院提供
行政院蘇貞昌。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今一早與民進黨立院黨團成員舉行行政立法協調會報，商討振興五倍券政策。民進黨團總召柯建銘會後受訪表示，政院接受各方意見後，確定全民免收1000元即可兌券，振興五倍券的名稱也不會改變，預計10月初可上路。

柯建銘轉述，今天會議花了2小時討論，分為2部分，一是黨團成員發言，一是行政院部會及蘇貞昌親自說明。會議總共40人參加，有30人發言，都是非常一致。所有的重大政策一定是政院、立院要有共識，這段時間以來對於振興券問題，大家有不同看法，過程中本來就是如此。

柯建銘說，民進黨的好處是，大家討論完以後，一定是一致的，今天所有發言，政院接受各方意見後做出免千元兌換的改變這是確定的，有些黨團成員提出問題，包括面額、使用時間、期限等，包括很細微的東西都有討論到，政院也都有仔細聽。

柯建銘說，這樣的政策形成是很好的模式，立院即將開議，未來有很多議題，行政立法在這模式底下，很多事會做得更好。政院也在思考小商家如何能紓困得到、使用也方便等，未來推出時間也希望愈早愈好。

他重申，振興五倍券和過去消費券是截然不同的概念，蘇貞昌從政策形成中，疫情、疫苗、紓困、經濟發展上都有做綜合考量，共同做出決定，就是這次最大的共識。

至於五倍券不會改變名稱，是否如外傳的模板已經做好？柯建銘僅說「沒人問到這問題。」

國民黨立院黨團一早到政院前抗議政府不普發現金，柯建銘說，政黨間有不同看法都可以接受，政黨攻防時有所聞，只要行政立法一致，政黨政治是執政要負責。

針對振興五倍券的使用期限，柯建銘說，今天沒有講得很清楚，但大家希望有個期限，不宜過短，太長也不行。

媒體詢問，五倍券政策出現轉折，蘇揆威信是否受影響？柯建銘也說，呼籲大家不了解民進黨不要亂批評，民進黨是可以討論、容許多元聲音的，就像黨團三長有時意見也不一致，經過討論結果大家會一致奉行，見縫插針對民進黨沒用。

柯建銘 民進黨 五倍券

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