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無薪假增至4,702家、57,781人 創疫情來新高

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假家數增至4,702家，57,781人，一周內增加2,449人，家數和人數皆是自去年起爆發新冠肺炎疫情以來的新高。本報資料照片
勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假家數增至4,702家，57,781人，一周內增加2,449人，家數和人數皆是自去年起爆發新冠肺炎疫情以來的新高。本報資料照片

我國疫情警戒降至二級，防疫措施陸續鬆綁，餐飲陸續開放內用，無薪假情勢仍在高檔。勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假家數增至4,702家，57,781人，一周內增加2,449人，家數和人數皆是自去年起爆發新冠肺炎疫情以來的新高。

其中，住宿餐飲業實施無薪假在連四周新增逾5,000人，在上周出現反轉，減少3,200人，但本周又轉而增加1,065人，占整體無薪假人數約四成二。其中，北中南各有一家非連鎖的大型旅館，各通報實施100多人。

此外，支援服務業（含旅行社）無薪假情勢增溫，目前有1,033家、7,083人實施無薪假，較上周增加1,393人，其中有一家大型旅行社，一口氣通報實施500多人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，交通部提供旅行社紓困方案至7月底到期，旅行社業者轉而實施無薪假，近兩周旅行社實施無薪假約已增加2,000人。

黃維琛認為，近期無薪假仍在維持在高檔，但亦有部分商場陸續開始營運，餐廳、公車業者提早停止實施無薪假，預期8月底、9月初開學後生活逐漸恢復原有秩序，無薪假情勢才會明顯下降。

無薪假 旅行社

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