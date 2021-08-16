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歐美解封推基礎建設 1~7月螺絲螺帽出口值增逾三成

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部統計處今（16）日指出，今年隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設，1~7月我國螺絲螺帽出口值達29.3億美元，年增30.9%，其中以美國為最大出口市場，1~7月對其出口12.3億美元，占42.0%。 圖／經濟部提供
經濟部統計處今（16）日指出，今年隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設，1~7月我國螺絲螺帽出口值達29.3億美元，年增30.9%，其中以美國為最大出口市場，1~7月對其出口12.3億美元，占42.0%。 圖／經濟部提供

螺絲螺帽小兵立大功！根據經濟部統計處今（16）日發布的最新資料顯示，今年隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設，1~7月我國螺絲螺帽出口值達29.3億美元，年增30.9%，其中以美國為最大出口市場，1~7月對其出口12.3億美元，占42.0%。

經濟部統計處進一步指出，我國螺絲螺帽出口第二大市場為德國，1~7月對其出口2.4億美元，占8.3%居次；對荷蘭、日本與英國出口分別占5.6%、4.6%、4.0%，前五大市場合占已達64.4%。就出口年增率觀察，今年1~7月除日本年增3.8%外，其餘4國均呈二位數的高成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，我國螺絲螺帽向以出口為導向，直接外銷比率約七成五以上，2020年出口值為39.7億美元，僅次中國大陸、德國，居全球第三。

經濟部統計處進一步分析，今年隨著疫苗施打率上升，全球經濟活動逐漸回溫，加上鋼價大幅上漲，推升台灣螺絲螺帽生產動能，1~5月生產值579億元，年增21.5%。

關於我國螺絲螺帽近年產值成長的發展，經濟部統計處分析指出，2017年受惠於貿易活動回升，加上鋼價調漲，生產值1,268億元，終止連續二年負成長；2018年外銷接單持續暢旺，加以國內螺絲產品積極朝高值化發展，生產值1,463億元，達歷史高峰；只是2019年與2020年則分別受美中貿易紛爭與新冠肺炎疫情衝擊，致產值連續下滑。

但，我國多年來在美國螺絲螺帽進口市場市占率多居冠，就美國螺絲螺帽進口市占率觀察，今年1~6月我國市占37.5%續居首位，其次為中國大陸占16.2%，兩者市占率差距自2019年美中貿易紛爭後更加擴大，日本占11.3%排名第三；在歐盟進口市場市占率方面，歐盟於2016年撤銷對中國大陸的碳鋼扣件反傾銷稅後，中國大陸在歐盟進口市場大幅成長，2020年市占率超越我國，今年1~4月中國大陸占26.1%居冠，我國占21.1%居次，美國占8.6%居第三。

不過，經濟部統計處指出，台灣在國際上享有「螺絲王國」的美名，品質佳，交期迅速，在全球螺絲螺帽供應市場占有一席之地。

根據工廠校正及營運調查統計，2019年螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠家數超過1,800家，從業員工人數超過3.9萬人，該產業逾五成座落在南部地區，其中規模最大的產業聚落位於高雄市，聚集超過700家工廠，為全球螺絲螺帽主要的供應來源之一。

經濟部

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