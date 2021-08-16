Google亞洲新海纜連結日本台灣等地 估2024年啟用

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中央社 / 台北16日電
Google今天宣布全新的海底電纜Apricot將連接日本、關島、菲律賓、台灣、新加坡及印尼，預計在2024年啟用，可大幅提升Google Cloud和數位服務的彈性。（路透）
Google今天宣布全新的海底電纜Apricot將連接日本、關島、菲律賓、台灣、新加坡及印尼，預計在2024年啟用，可大幅提升Google Cloud和數位服務的彈性。（路透）

Google今天宣布全新的海底電纜Apricot將連接日本、關島、菲律賓、台灣、新加坡及印尼，預計在2024年啟用，可大幅提升Google Cloud和數位服務的彈性。

Apricot是Google全球海底電纜投資計畫中的最新項目，其他項目包括Google 出資興建的Curie、Dunant、Equiano、Firmina和Grace Hopper，以及Google與其他企業合作鋪設的JGA、INDIGO和Havfrue。

目前Google已在全球投資18條海底電纜、27個雲端區域（Cloud Region）以及82個雲端可用區（CloudZone）。

Google全球網路副總裁科利（Bikash Koley）在官方部落格發文指出，今年初Google宣布連接美國、新加坡、關島與印尼的Echo海底電纜。最新的Apricot將和Echo構成互相連結與支援的海纜系統，在亞洲提供多條出入通道，包括貫穿南亞的專屬路徑，為網路用戶大幅提升Google Cloud和數位服務的彈性。

科利說，這2條電纜的建立將為亞洲企業與新創公司帶來服務更低的延遲性、更充裕的頻寬，並讓東南亞、北亞與美國之間的網路連結更穩定、具備彈性。

科利進一步表示，這類型的網路基礎建設投資，能對區域經濟活動帶來具體的正面影響與貢獻。例如2010年到2019年間，研調機構Analysys Mason針對Google在亞太地區的網路基礎建設投資進行一項研究，發現Google在亞太區這10年期間投入的網路基礎建設，已為此區域的國內生產毛額（GDP）總值增加4300億美元（約新台幣12兆元），並額外創造110萬個工作機會。

Google 電纜

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