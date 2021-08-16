統一MSCI美國低波動ETN創新高 分散風險與存股兼具

美國7月非農就業數據依舊強勁，新增就業94.3萬高於預期，而7月消費物價上漲速度放緩，市場認為通膨率飆高勢頭不會持久，長期內將回歸2%目標，美股應聲創新高，道瓊工業指數和標普500指數連續第3個交易日收在紀錄高點；聚焦包括醫藥保健等美國全產業的統一MSCI美國資訊科技ETN(020015)淨值也來到新高。

統一證券金融商品部表示，在美國經濟穩定復甦的情況下，若要分散單壓科技股的波動，不妨配置部分資金於囊括全美股產業的商品。

MSCI美國低波動報酬指數ETN(020015)於2020年3月27日掛牌，至8月12日指標價值漲幅達50%來到15.27元新高；前十大成份股中包括跨國製藥巨頭禮來(LILLY (ELI)& COMPANY)及美國三大電信商之一T-MOBILE，前者日前公布糖尿病藥物Jardiance治療 HFpEF 的第 3 期臨床試驗，數據正面並成為臨床唯一證實可大幅降低 HFpEF 患者死亡率與住院率的藥物，近一年股價飆漲79%；後者受惠5G商機，近一年漲幅達26%，隨著5G漸成熟普及，預估仍有相當的成長空間。

MSCI美國低波動報酬指數成分股涵蓋醫療保健、資訊科技、核心消費、公用事業等全美11個產業，採等比權重，平衡投資各產業中的經典龍頭股，極具存股價值。

統一證券表示，近期科技股回檔，震盪較大，一方面是長線布局逢低的好時機，另一方面也要思考資產分散的必要性，平均配置於波動較低的經典價值股，才是投資的積極意義。