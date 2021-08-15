中油：明天起汽油降0.3元、柴油降0.2元

台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.0元、95無鉛汽油每公升29.5元、98無鉛汽油每公升31.5元、超級柴油每公升25.8元。

中油表示，本週受亞洲7月原油進口數據轉弱、美元指數漲至近2週高點等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.45美元，新台幣兌美元匯率升值0.021美元，國內油價依公式計算跌幅為1.68%，原應汽油每公升調降0.3元、柴油不調整，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，柴油本週吸收0.2元。本週汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。

中油說，本週因公式需調整之柴油0.2元由台灣中油吸收，累計110年至7月底止，台灣中油共吸收51.82億元。