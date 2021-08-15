快訊

海地強震300餘人死亡 蔡英文：捐50萬美元賑災、搜救大隊可隨時前往協助

【延後到校行不行？／上】半小時的魔力 居然讓這所國小變成搶手額滿學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油：明天起汽油降0.3元、柴油降0.2元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調降0.2元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調降0.2元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.0元、95無鉛汽油每公升29.5元、98無鉛汽油每公升31.5元、超級柴油每公升25.8元。

中油表示，本週受亞洲7月原油進口數據轉弱、美元指數漲至近2週高點等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.45美元，新台幣兌美元匯率升值0.021美元，國內油價依公式計算跌幅為1.68%，原應汽油每公升調降0.3元、柴油不調整，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，柴油本週吸收0.2元。本週汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。

中油說，本週因公式需調整之柴油0.2元由台灣中油吸收，累計110年至7月底止，台灣中油共吸收51.82億元。

中油公司 國際油價 美元匯率

延伸閱讀

亞洲7月原油進口數據轉弱 估下周汽、柴油價格雙降

能源局油耗證明現蹤 披上ST-Line外衣的柴油蟒碗公要來了!

柴油引擎新希望！外傳Toyota正研發柴油Hybrid動力

汽油降價！中油宣布 明日起汽油調降0.4元、柴油調漲0.2元

相關新聞

中油：明天起汽油降0.3元、柴油降0.2元

台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

頭份、竹南市區住商升級 縣府規畫4案都市更新

苗栗縣頭份、竹南地區快速發展，住商需求殷切，縣府規畫竹南慈裕宮周邊舊聚落、竹南車站周邊商圈、竹南頭份工業區轉型活化，及頭...

【白話財經】股市熱紓困增 國銀存放比自谷底回升

金管會銀行局公布最新國銀存放比，去年國銀存放比竟降到只有70.24%，創下史上新低。存放比過低代表什麼意義，有什麼負面影響？

7月外銷訂單 有望連17紅

經濟部統計處將於20日發布7月外銷訂單。統計處上月預估，7月外銷訂單金額為527億美元至542億美元，年增15.7%及1...

境外資金匯回 16日截止申請

《境外資金匯回專法》將於明（16）日截止申請，財政部統計至8月9日，申請匯回金額突破3,200億元，已達財政部原先預期的...

大數字／港口貨櫃量 今年將重返成長

去年新冠肺炎疫情爆發，因多國實施封城，歐、美地區多個港口接連發生塞港、塞貨櫃的狀況，在貨主急著出貨，航商則因船舶、空櫃有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。