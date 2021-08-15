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失業率創近10年新高 賴香伶：新鮮人領不到失業補助

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶指出，去年剛進入職場的新鮮人至今就業保險未滿一年，一旦因疫情失業，因保險年資不足，領不到失業補助，面對生活各層面壓力越來越大。本報資料照片
民眾黨立委賴香伶指出，去年剛進入職場的新鮮人至今就業保險未滿一年，一旦因疫情失業，因保險年資不足，領不到失業補助，面對生活各層面壓力越來越大。本報資料照片

疫情擴散導致年輕人失業率高漲，20至24歲失業率高達13.41%，創下近10年來新高，勞動部近日雖推出應屆畢業青年尋職津貼計劃，希望挽救失業率，民眾黨立委賴香伶指出，去年剛進入職場的新鮮人至今就業保險未滿一年，一旦因疫情失業，因保險年資不足，領不到失業補助，面對生活各層面壓力越來越大。

勞動部日前宣布應屆畢業青年就業促進方案，推動110年應屆畢業青年尋職津貼計畫，雖然最高可提領3萬2000元的補助，蔡總統也在臉書上公布為青年尋職的補助方案，對勞工紓困她也說要「盡力做更多」。

賴香伶表示，依照就業保險法第11條的規定，要請領失業給付的話，保險年資至少要累積保滿1年，去年因疫情造成就業困難，許多新鮮人就業不穩定加上產業工作機會減少，不少人兼做外送服務來補貼，即使畢業一年但就保年資未滿一年如面臨失業，也領不到失業給付。

賴香伶說，13%以上的新鮮人高失業率下，勞動部推出僅限「今年應屆畢業生」的方案，就是沒有顧及新冠世代比起以往更為艱辛的求職路，去年的畢業生不少人歷經今年4月份疫情升溫以來的最高無薪假人數、十年來最高失業率、他們的再就業面臨的競爭者更多，但他們可能領不到失業給付，又不是「中高齡就業促進」的協助對象，更不適用今年的「初次尋職津貼」補助，對企業來說，少了一些政府提供進用誘因，比其他特定對像去年的應屆畢業生，是相對弱勢的一群。

賴香伶表示，既然政府都已經體認到是疫情造成了就業困境，也口口聲聲說要喚起青年求職熱血，希望陪伴青年走過不同求職就業階段，紓緩青年經濟壓力，激勵青年面對挑戰，那無論是今年或去年的畢業生，呼籲政府擴大協助青年就業力道，藉此方案的擴大促進青年尋職、提高就業機會， 別讓疫情難關變成就業阻礙。

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