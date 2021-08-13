振興券救經濟？主計處估經濟成長率僅增加0.3個百分點

不畏疫情衝擊民間消費，在出口及投資雙引擎帶動下，主計總處今（13）日上修今（2021）年全年經濟成長率為5.88%，較6月初5.46%預測值，大幅上修0.42個百分點，今年經濟成長「坐五望六」，亦創2011年以來、近11年最高成長率。

主計總處並表示，明年我國出口持續擴張，民間投資在基期已高的情況下，成長率將趨緩，民間消費明年升溫，預測明年經濟成長率為3.69%。

主計總處主計長朱澤民表示，今年、及明年經濟成長率預測皆已將振興券因素納入，並且考慮替代效應，估計振興券規模約1,000億元，可增加經濟成長率約0.3個百分點，其中0.2個百分點反映在今年，0.1個百分點則反映在明年。

至於民間消費，受到本土疫情衝擊，主計總處預測今年民間消費實質成長率為1.36%，較6月初2.75%預測值下修1.39個百分點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，疫情對第2季民間消費衝擊，出乎意料嚴重，第2季民間消費由6月初預測正成長，轉為負成長0.41%。進入第3季雖然疫情受到控制，確診數趨緩，但國人自我管理力道強，8月之後防疫警戒降至二級，仍影響消費，預測第3季民間消費負成長0.58%。

蔡鈺泰表示，預期要到第4季消費力道明顯反彈，加上政府祭出紓困、振興等措施，民間消費將轉為正成長4.01%。明年隨著國內外景氣穩健擴張，勞動市場改善，加上基期相對較低，預測明年民間消費成長4.63%。

朱澤民表示，我國經濟能否朝「外熱內溫」，要視疫情發展。就內需而言，今年投資趨熱，但民間消費仍相對疲弱。雖然政府祭出振興券措施，因其乘數效果目前仍看不出來，因此其對帶動消費及經濟成長率，主計總處評估較保守。