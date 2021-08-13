快訊

為何全民可望免費領五倍券 「她」召集會談成關鍵

振興券救經濟？主計處估經濟成長率僅增加0.3個百分點

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

不畏疫情衝擊民間消費，在出口及投資雙引擎帶動下，主計總處今（13）日上修今（2021）年全年經濟成長率為5.88%，較6月初5.46%預測值，大幅上修0.42個百分點，今年經濟成長「坐五望六」，亦創2011年以來、近11年最高成長率。

主計總處並表示，明年我國出口持續擴張，民間投資在基期已高的情況下，成長率將趨緩，民間消費明年升溫，預測明年經濟成長率為3.69%。

主計總處主計長朱澤民表示，今年、及明年經濟成長率預測皆已將振興券因素納入，並且考慮替代效應，估計振興券規模約1,000億元，可增加經濟成長率約0.3個百分點，其中0.2個百分點反映在今年，0.1個百分點則反映在明年。

至於民間消費，受到本土疫情衝擊，主計總處預測今年民間消費實質成長率為1.36%，較6月初2.75%預測值下修1.39個百分點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，疫情對第2季民間消費衝擊，出乎意料嚴重，第2季民間消費由6月初預測正成長，轉為負成長0.41%。進入第3季雖然疫情受到控制，確診數趨緩，但國人自我管理力道強，8月之後防疫警戒降至二級，仍影響消費，預測第3季民間消費負成長0.58%。

蔡鈺泰表示，預期要到第4季消費力道明顯反彈，加上政府祭出紓困、振興等措施，民間消費將轉為正成長4.01%。明年隨著國內外景氣穩健擴張，勞動市場改善，加上基期相對較低，預測明年民間消費成長4.63%。

朱澤民表示，我國經濟能否朝「外熱內溫」，要視疫情發展。就內需而言，今年投資趨熱，但民間消費仍相對疲弱。雖然政府祭出振興券措施，因其乘數效果目前仍看不出來，因此其對帶動消費及經濟成長率，主計總處評估較保守。

疫情 經濟成長率

延伸閱讀

全民免費領五倍券 政院：評估全由中央吸收

不畏疫情！今年經濟成長率上修至5.88% 11年最佳

蘇揆拋9百萬人直接領振興券 正國會綠委再籲擴及全民

免1000元直發振興券？ 蘇系立委：要考量財政負擔

相關新聞

塞港、疫情都不怕！ 經部秀五張圖1~7月出口超亮眼

經濟部今（13）日發布「7月我國貿易統計摘要」，7月出口379.5億美元，成長34.7%，累計1~7月出口2,448.7...

不畏疫情！今年經濟成長率上修至5.88% 11年最佳

主計總處今（13）日上修今年全年經濟成長率5.88%，較6月初5.46%預測值，大幅上修0.42個百分點，創2011年以...

雇主如要求打疫苗才能上班、錄取報到 這樣有違法嗎？

雖然美國疫苗施打率達到六成，但不少企業仍未開放員工返國辦公室上班，谷歌（Google）和臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）等指標企業更相繼表態，要求員工要先接種新冠疫苗，才可回到辦公室。台灣也開始有業主要求員工打了疫苗才能進公司，甚至有企業人資室面試新的員工或錄取報到時，要求繳交接種疫苗證明，勞工可以拒絕嗎？

亞洲7月原油進口數據轉弱 估下周汽、柴油價格雙降

由於亞洲7月原油進口數據轉弱、美元指數上升近2周高點93點，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元，...

【三星少主回歸】李在鎔想超越台積 首先面對3奈米製程關鍵對決

三星集團副會長李在鎔獲得假釋並於8月13日出獄，曾被台積電創辦人張忠謀視為「700磅大猩猩」的三星，將因主帥回營，重擂挑戰台積電在晶圓代工龍頭地位的戰鼓。這兩家半導體產業的龍頭雙強在晶圓代工的版圖競爭，將更為白熱化。 三星與台積電的製程技術戰役明年將正式開打，雖然雙方都號稱3奈米，卻採用不同技術節點，對戰有如武俠小說中的「華山論劍」，決定兩家半導體大廠在晶圓代工的成敗，其重要性不言可喻。

【三星少主回歸】李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

三星電子雖發下豪語要在2030年要成為全球第一大晶圓代工龍頭，但實際掌門人—三星電子副會長李在鎔2017年及2021年因行賄罪共在獄中度過18個月。李在鎔13日假釋後，如何追趕他坐牢期間的決策空白，各界矚目。 韓國媒體以「四面楚歌」形容三星電子現在的處境。由於李在鎔是獲得假釋非總統特赦，未來要大展身手，或許不那麼容易。別說拉近與台積電的距離，做為全球第二大晶圓代工，三星今年第一季市占率幾乎原地踏步，反被台積電拉開了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。