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為何全民可望免費領五倍券 「她」召集會談成關鍵

疫情所得分配惡化！高低所得家庭差距八年來最高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

主計總處今（13）日發布2020年家庭收支調查結果。依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得，差距擴大為6.13倍，較前一年增加0.03倍，並創近8年來新高，反映疫情使所得分配不均更加嚴峻。

主計總處調查指出，2020年我國每戶可支配所得平均數108萬元，年增1.9%；若以中位數衡量，2020年每戶可支配所得中位數為92.9萬元，年增2.6%。

其中最高20%家庭每戶可支配所得為217.6萬元，年增1.8%；最低20%家庭每戶可支配所得35.5萬元，年增1.4%，兩者差距為6.13倍。

值得注意的是，若是先不考量政府提供的社福、紓困及振興券，亦即只從原始所得觀察，最高20%家庭與最低20%家庭所得的差距，達7.43倍，較前一年7.26倍擴大，直接反映的是疫情對弱勢族群的衝擊。主計長朱澤民表示，弱勢就業族群往往也是受疫情影響較大者，可能面臨無薪假、減薪等情況。

但若加上政府福利效果與租稅效果，前者指政府提供給弱勢族群的各種社會福利，如低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼等；去年爆發疫情，政府提供各種生活補貼及三倍券等。租稅效果則是指政府從高所得家庭課的稅收，因政府採行上述措施，使得最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得倍數差距，縮小至6.13倍，但仍創了自2013年、近8年新高。

此外，主計總處指出，2020年平均每戶儲蓄26.5萬元，較2019年增加14.8%，創1994年以來最高增幅。官員解釋，主要是國人在疫情期間減少消費、減少支出，尤其是休閒及運輸支出減少，將其轉成儲蓄。

疫情 低收入戶

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