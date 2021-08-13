新聞解析／退而求其次免繳1,000元的五倍券

為提振疫後經濟，行政院研擬比照去年三倍券模式，不論貧富普每人繳1,000元後發五倍券，但今年疫情對內需產業的衝擊，遠甚於去年，包括多位民進黨立委都希望不要發振興券，直接給人民現金，既當紓困亦可做為振興經濟之用，原本行政院一再堅持己見，但今日突然出招，民眾換購五倍券不須負擔1,000元，這看似是「德政」，但深入研究，不難發現這是給蘇揆台階下的退而求其次做法。

據指出，今年5月中旬爆發嚴重的本土疫情，所有內需型服務產業全部受到影響，不少行業甚至兩個半都無法營業，完全沒有收入，有的行業即使營業，業績也僅有過去的二至四成，餐飲業僅可外帶，業績就狂掉了五、六成。

正因為300萬的內需服務業民眾收入大減，甚至完全沒有收入，生活受到極大影響，除了原本的紓困補貼金外，不少人要求政府不要發振興券，直接發現金，讓那些生活陷入困境的底層民眾可以自行運用，5,000元現金雖不多，但至少可讓生活困頓的民眾暫時喘一口氣。

但蘇揆堅持去年三倍券的效果極佳，帶動了千億的經濟效益，今年也要比照辦理，來振興疫後的國內經濟，台北市長柯文哲就酸蘇揆說，振興的時機根本不對，「很多人連吃飯都有問題了，你跟他談振興不是笑話嗎？」而國民黨也極力批評振興券政策，最後連民進黨英系立委也都「逆貞昌」，認為應普發現金。

在各界反對聲浪一日大過一日下，行政院日前態度放軟，說會與黨籍立委討論，果然，今日晚上就發出新聞稿，表示民眾換購五倍券時應付的1,000元，可評估全部由中央政府來吸收。這記髮夾彎明顯看出蘇揆要護住自己的面子，就是不發現金，但也不收民眾1,000元，還是給五倍券，這個退而求其次的做法，雖可能讓反對的聲浪小一點，但對生計大受影響的底層民眾而言，因為使用有限制，幫助還是有限。