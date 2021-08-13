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「五倍券」政策急轉彎？全民有望免付1千直接領券 待下周定案

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

全民免費領五倍券 政院：評估全由中央吸收

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

行政院發言人羅秉成今（13）日表示，行政院長蘇貞昌今天下午召集相關部會首長，就振興五倍券規劃方案進行討論。行政院經過昨日與黨團討論及今日與部會討論後，認為此次民眾換購五倍券時應該付的1,000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

羅秉成指出，經昨（12）日與執政黨立院黨團幹部溝通後，做成發放五倍券、擴大換購五倍券不須負擔1,000元之適用範圍等結論，因此院長今日與相關部會就民眾換購五倍券不須負擔1,000元適用範圍進行討論。

羅秉成指出，經各部會盤整後，除去年不用負擔1,000元的中低收入家庭等八大類弱勢族群外，若再加上今年紓困4.0領取政府現金紓困的民眾（包括農、漁民、受疫情影響生計的計程車司機、領隊導遊、自營工作者、無保勞工、攤商小販、申辦勞工紓困貸款之民眾、強制停業勞工、無薪假勞工與失業勞工等丶領有家庭照顧防疫補貼的0-12歲嬰幼兒及兒童家庭、國高中身心障礙學生家庭、部分工時勞工等），以及其他受疫情影響工作的族群（例如領取尋職津貼的應屆畢業生等），總計可擴大不須負擔1,000元之民眾將超過一千萬人，已近台灣人口的半數。

羅秉成表示，在與相關部會會商後，蘇院長認為，若五倍劵有一半國人免付一千元，另一半國人卻須要支付，恐易造成民眾比較心態，而有引起社會紛擾之虞。加上，要預先發放1,000元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高。

蘇院長表示，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43%，上半年經濟成長率為8.34%，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88%，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

五倍券 羅秉成 經濟成長率

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