快訊

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

蝦皮支付增資案 投審會沒收到補件

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

金管會今（14）日起廢止蝦皮支付專營電子支付機構業務許可。經濟部今日回應，今年SEAMONEY公司3月重新申請進入投審會審查4.95億元增資案。投審會要求，申請人針對公司上層股東實際持有已發行之股份、及蝦皮集團與騰訊集團間是否有其他業務往來提補件，但至今未補正。

經濟部表示，SEAMONEY公司於去年8月31日，向投審會申請增資蝦皮支付公司4.95億元及專營「電子支付業」。今年1月4日，再以希望再檢視《大陸地區人民來台投資許可辦法 》相關法令之規定，先行撤回該申請案；該公司經重新檢視相關規定後，再於今年3月17日再次提出申請。

該案目於投審會前仍在審查中，並且針對申請人母公司上層股東實際持有已發行之股份、及蝦皮集團與騰訊集團間是否有其他業務往來，如共同開發產品、管理軟體、委託資訊或技術服務、共享客戶資訊等，函請投資人補正資訊，但至今仍尚未補正。

投審會 騰訊

延伸閱讀

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

蝦皮支付沒了 金管會：14日起廢止電子支付執照許可

塞港、疫情都不怕！ 經部秀五張圖1~7月出口超亮眼

新北捷運蝦皮賣蔬菜箱 捷運站販賣機也賣菜

相關新聞

不畏疫情！今年經濟成長率上修至5.88% 11年最佳

主計總處今（13）日上修今年全年經濟成長率5.88%，較6月初5.46%預測值，大幅上修0.42個百分點，創2011年以...

塞港、疫情都不怕！ 經部秀五張圖1~7月出口超亮眼

經濟部今（13）日發布「7月我國貿易統計摘要」，7月出口379.5億美元，成長34.7%，累計1~7月出口2,448.7...

雇主如要求打疫苗才能上班、錄取報到 這樣有違法嗎？

雖然美國疫苗施打率達到六成，但不少企業仍未開放員工返國辦公室上班，谷歌（Google）和臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）等指標企業更相繼表態，要求員工要先接種新冠疫苗，才可回到辦公室。台灣也開始有業主要求員工打了疫苗才能進公司，甚至有企業人資室面試新的員工或錄取報到時，要求繳交接種疫苗證明，勞工可以拒絕嗎？

亞洲7月原油進口數據轉弱 估下周汽、柴油價格雙降

由於亞洲7月原油進口數據轉弱、美元指數上升近2周高點93點，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元，...

【三星少主回歸】李在鎔想超越台積 首先面對3奈米製程關鍵對決

三星集團副會長李在鎔獲得假釋並於8月13日出獄，曾被台積電創辦人張忠謀視為「700磅大猩猩」的三星，將因主帥回營，重擂挑戰台積電在晶圓代工龍頭地位的戰鼓。這兩家半導體產業的龍頭雙強在晶圓代工的版圖競爭，將更為白熱化。 三星與台積電的製程技術戰役明年將正式開打，雖然雙方都號稱3奈米，卻採用不同技術節點，對戰有如武俠小說中的「華山論劍」，決定兩家半導體大廠在晶圓代工的成敗，其重要性不言可喻。

【三星少主回歸】李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

三星電子雖發下豪語要在2030年要成為全球第一大晶圓代工龍頭，但實際掌門人—三星電子副會長李在鎔2017年及2021年因行賄罪共在獄中度過18個月。李在鎔13日假釋後，如何追趕他坐牢期間的決策空白，各界矚目。 韓國媒體以「四面楚歌」形容三星電子現在的處境。由於李在鎔是獲得假釋非總統特赦，未來要大展身手，或許不那麼容易。別說拉近與台積電的距離，做為全球第二大晶圓代工，三星今年第一季市占率幾乎原地踏步，反被台積電拉開了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。