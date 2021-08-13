蝦皮支付增資案 投審會沒收到補件

金管會今（14）日起廢止蝦皮支付專營電子支付機構業務許可。經濟部今日回應，今年SEAMONEY公司3月重新申請進入投審會審查4.95億元增資案。投審會要求，申請人針對公司上層股東實際持有已發行之股份、及蝦皮集團與騰訊集團間是否有其他業務往來提補件，但至今未補正。

經濟部表示，SEAMONEY公司於去年8月31日，向投審會申請增資蝦皮支付公司4.95億元及專營「電子支付業」。今年1月4日，再以希望再檢視《大陸地區人民來台投資許可辦法 》相關法令之規定，先行撤回該申請案；該公司經重新檢視相關規定後，再於今年3月17日再次提出申請。

該案目於投審會前仍在審查中，並且針對申請人母公司上層股東實際持有已發行之股份、及蝦皮集團與騰訊集團間是否有其他業務往來，如共同開發產品、管理軟體、委託資訊或技術服務、共享客戶資訊等，函請投資人補正資訊，但至今仍尚未補正。