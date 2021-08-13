塞港、疫情都不怕！ 經部秀五張圖1~7月出口超亮眼

經濟部今（13）日發布「7月我國貿易統計摘要」，7月出口379.5億美元，成長34.7%，累計1~7月出口2,448.7億美元，成長 31.5%。且不僅7月對歐洲、日本、美國、東協、中國五大主要市場出口均有雙位數的成長，累計今年1~7月對五大主要市場出口金額更均創下歷年同期新高。

經濟部貿易局指出，7月主要出口產品大幅成長，其中以礦產品的114.0%及基本金屬及其製品的58.8%增幅較高，另電子零組件出口146.7億美元也有33.6%的增幅、基本金屬出口32.3億美元則是成長58.8%，以及資通訊產品出口52億美元成長19.7%，金額均創歷年新高。

累計今年1~7月主要出口產品，也皆呈雙位數增幅，其中又以塑橡膠及其製品增48.7%最多。

至於在五大主要市場出口表現部分，同樣亮眼。根據經濟部貿易局的資料顯示，7月我國對五大主要市場出口均為雙位數成長，其中歐洲64.0%、日本45.5%、東協43.3%、美國28.0%、中國（含香港）23.8%。

累計1~7月對五大主要市場出口金額更均創下歷年同期新高，其中東協成長36.0%、歐洲成長34.1%、中國（含香港）成長31.2%、美國成長28.2%，日本則是成長19.3%。

經濟部貿易局表示，將持續協助廠商加強數位貿易及電子商務拓銷，包括辦理線上小型機動團、多元線上拓銷、運用創新科技行銷，並提供優惠貿易金融服務等，以持續提升出口動能。

此外，財政部日前曾指出，出口表現亮麗可歸功於五大因素，首先，全球景氣回升力道增強，其次國際原物料行情維持高檔，第三是遠端需求與科技創新效應，第四受惠外銷旺季，最後則是出口產品價格調漲，包括電子零組件、面板、石化產品漲勢顯著，價量齊揚下挹注出口表現。