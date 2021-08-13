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搶搭零碳商機 中信投信推綠能、電動車雙主題ETF

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

全球氣候暖化，零碳經濟成為全球政府共同支持的施政目標，為助投資人搶搭零碳商機，中信投信推出中信綠能電動車ETF近日獲主管機關核准募集，為國內首檔兼顧再生能源、電動車雙浪潮的基金，完整掌握綠能轉型、電動車起飛的兆元商機。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，依據經濟部資料，2020年台灣再生能源發電量占比約9%，較去年同期增長約8成以上，在政策支持下，預計到2025年，再生能源發電量佔比將高達20%，政府及外資共同投資創造新台幣5兆元以上的投資額。

電動車作為綠能政策下不可忽視的關鍵環節，成為投資市場近期的火熱焦點。張士琳說，美歐政府已明訂禁售燃油車時程，多數國家將於2030年禁止販售燃油車，預估全球新能源車至2030年將以25%年複合成長率高速發展，全球銷售量有望於2030年前超越燃油車，

張士琳表示，台灣從90年代起成為全球電子代工重鎮，從電腦代工到手機代工無役不與。憑藉過去30年稱霸電子產品供應鏈的經驗，台灣擁有領先的電子龍頭企業，電動車所需的充電系統、車載系統、動力系統、車用電子都可見到台廠供應鏈的身影，加上新集結的MIH電動車聯盟，等同宣告電動車國家隊成軍，提高台廠打入國際一階(Tier 1)大廠的機會。

中信綠能及電動車ETF追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數，指數鎖定綠能及電動車兩大成長趨勢，著重三大產業：綠能、電動車、半導體，並以流動性、財務品質（近12季ROE總和大於零）、公司治理評鑑作為篩選標準。根據台灣指數公司資料，統計2017年5月至2021年7月底，指數年化報酬率高達20.3%。

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