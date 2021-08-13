美元貨幣市場收益率恐續滑落 可轉投短天期美公債

債券殖利率近來呈現下行趨勢，主要因素除了Delta變種病毒擴散，市場對美國景氣出現擔憂，避險情緒升溫，債券市場需求增加有關；另外，美國財政部發債量減少，短債供給減少的前提下，不排除市場錢多券少造成資金錯配現象，兩者疊加因素造成債券殖利率下行。元大投信研究團隊表示，在現行的環境下，美元貨幣市場收益率恐持續滑落建議轉投短天期美公債。

市場關心美國債務上限時點僅至7月底，雖以過去經驗觀察，債務上限議題多風聲大雨點少，金融市場對其似乎逐漸鈍化，但對短率已維持0附近的貨幣市場而言，將再面臨新的下行壓力。由於在7月底前，美國國會未做出擴大債務上限或延長中止日的決定，則8月起政府債務將不可增加，財政部或將減少短債供給；另外，美國財政部於5月初之際，設定於7月底之前將財政部帳戶（Treasury General Account，TGA）餘額降低至4,500億美元，加上美國聯準會（Fed）每月持續購債1,200億美元，使金融市場維持高流動性。

6月中旬，隔夜反向附買回操作（ON RRP）利率已上調至0.05%，由於市場供需失衡，聯準會持續以ON RRP工具回收市場巨量資金，於7月底已有1.04兆美元的閒置資金再回流至聯準會手上，雖於8月初下滑至9000多億，但在美國財政部已縮減短期內融資需求的情況下，估計第3季ON RRP使用總額將持續攀升。

雖目前債務上限問題逾期未解，但由於參、眾兩院之多數黨皆為民主黨，總統亦為民主黨籍，預料第3季後仍可望解決，且近期國會預算辦公室（CBO）表示，在不發行債務的情況下，認為目前現金可維持正常運作至10月至11月，還不至於有立即債務危機，因此美國國會兩大黨似乎還有時間做角力談判，但對短率而言，在國庫券供給減少且持續釋放流動性的情境下，利率走低風險增加。

對貨幣市場基金而言，基金將受市場利率走低影響，收益率下滑，利息收入將再減少，元大投信研究團隊說，持有美元貨幣型基金的投資人，可評估自身投資風險屬性後，考慮轉換標的至短天期美國公債的金融商品，如元大美債1-3 ETF（00719B）。