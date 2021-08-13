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亞洲7月原油進口數據轉弱 估下周汽、柴油價格雙降

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
亞洲7月原油進口數據轉弱。路透
亞洲7月原油進口數據轉弱。路透

由於亞洲7月原油進口數據轉弱、美元指數上升近2周高點93點，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元，柴油零售價格每公升下跌0.2元。

依照中油浮動油價公式，累算至8月12日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶70.07美元，較上周71.61美元下跌1.54美元，新台幣兌美元匯率27.831則較上周27.858元升值0.027元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元及柴油不調整。

下周油價實際調整金額將於15日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

油價 中油 美元匯率

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