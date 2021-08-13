亞洲7月原油進口數據轉弱 估下周汽、柴油價格雙降

三星電子雖發下豪語要在2030年要成為全球第一大晶圓代工龍頭，但實際掌門人—三星電子副會長李在鎔2017年及2021年因行賄罪共在獄中度過18個月。李在鎔13日假釋後，如何追趕他坐牢期間的決策空白，各界矚目。 韓國媒體以「四面楚歌」形容三星電子現在的處境。由於李在鎔是獲得假釋非總統特赦，未來要大展身手，或許不那麼容易。別說拉近與台積電的距離，做為全球第二大晶圓代工，三星今年第一季市占率幾乎原地踏步，反被台積電拉開了。

2021-08-13 08:00