季配息台股ETF再添兵 中信綠能電動車ETF將募集

中信投信台股ETF三連發，繼中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）前後掛牌，該投信申請發行「中信綠能及電動車ETF」已獲准募集，將是國內首檔瞄準台股再生能源和電動車概念股的ETF，所涵蓋的商機超過兆元。

中信綠能及電動車ETF搶搭電動車浪潮，另加上長線商機同樣有爆發力的綠能題材，和市面上全球及台股型的純電動車ETF做出區隔，並延續00891、00894的配息設計，預計掛牌後定期於每年2、5、8、11月進行配息的收益評價，季配息的除息時間預計為3、6、9、12月。

經、管費也延續近期多數主題式台股ETF的費率設計，分別為每年0.4%和0.035%。掛牌基礎暫定為15元。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，經濟部統計，2020年台灣再生能源發電占比約9%，較去年同期成長八成以上，政策支持下，預計2025年，再生能源發電量占比將提升到20%，期間政府和外資共同投資創造超過5兆元的投資金額。

電動車為綠能政策下不可忽視的環節，也是重要環保目標，張士琳指出，歐美政府明訂禁售燃油車時程，多數國家將於2030年禁止販售燃油車，預計到2030年全球新能源車的複合增速達到25%，總銷量將超越燃油車。

張士琳說，台灣90年代起成為全球電子代工重鎮，憑藉30年稱霸電子產品供應鏈的經驗，台灣目前擁有領先的龍頭企業，電動車相關的充電系統、車載系統、動力系統、車用電子也能看到台廠身影，加上新集結的鴻海MIH聯盟，宣告電動車國家隊成軍，提高台廠打入國際一線大廠的機會。

中信綠能及電動車ETF並非屬環境、社會及治理相關的主題式基金，主要追蹤臺灣指數公司編制的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」，鎖定綠能及電動車兩大趨勢，並著重綠能、電動車及半導體三大產業，輔以流動性、財務品質（近12季ROE合計大於零）、公司治理評鑑進行篩選。

2017年5月至2021年7月間，該指數年化報酬率有20.3%，優於大盤績效。