材料-KY陸舊廠土地徵收案有譜 每股獲利貢獻上看7元

材料-KY（4763）籌劃多時的大陸舊廠土地處分案有譜！公司董事會最新通過子公司濟南大自然新材料的土地徵收補償授權簽約事宜，預計交易金額介於人民幣8,075萬元-1.0925億元（約新台幣3.5億-4.7億元），由於該土地的帳面成本僅約7,300萬元，也就是材料-KY最高可獲得將近4億元的處分利益，換算每股獲利貢獻度上看7元，業外將大進補。

材料-KY子公司濟南大自然新材料，位在山東濟陽青寧工業區的舊廠，配合當地政府都更計畫被徵收，該舊廠占地約73畝，而且位在主要省道旁，價值可觀。

土地徵收案洽談多時，材料-KY本周召開臨時董事會，決議授權董事長在交易金額人民幣9,500萬元±15%的範圍內，全權處理濟南市土地儲備中心徵收青寧廠區土地使用權及建築物，以提高交易時效。這顯示土地徵收案已接近最後拍板階段。

而在本業方面，材料-KY今年上半年受到上游原料醋酐價格大漲的影響，醋酐價格從每噸5,000元人民幣，漲到5、6月最高衝上12,000元人民幣，上漲超過翻倍，對公司成本造成不小壓力。材料-KY第1季稅後純益8,098萬元，年減35.8%，換算單季每股純益1.62元。

第2季財報目前還在結算中，因配合主管機關要求第一上市公司比照金融業，半年報改採會計師「查核簽證」，取代原本的核閱，所花時間較長，要到8月底前才會公布。由於原料價格仍居高，預料材料-KY第2季獲利繼續承壓。

不過材料-KY超前部署，去年6月就宣布設立新公司孟玄新材料公司，切入上游醋酐市場。材料-KY的醋酐新廠規劃年產能6萬噸，最近已經小量生產，預計8月中下旬開始全力投產，自製原料有利降低及穩定生產成本。加上醋酐價格最近回落至人民幣9,500-9,800元，材料-KY下半年的成本壓力將大為紓解，有助獲利衝刺。

本業＋業外，材料-KY今年獲利創新高幾乎已成定局，可望超越去年每股獲利10.07元，連續第二年賺進超過一個股本。