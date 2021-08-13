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美時上半年EPS 3.21元 創歷史同期新高

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）公布，今年上半年受惠高價值癌症用藥產品勢如破竹的成長力道，每股稅後純益（EPS）上衝3.21元，較去年同期大幅跳增81.4%。

美時今年上半年營收達67.89億元，年增44.1%，上半年本業獲利能力成長強勁，營業利益達13.19億元，較去年同期躍增82.1%；稅後淨利成長力道同步強勁，年增86.8%達到8.03億元；第2季營收為34.64億元，年成長29.4%；第2季EPS為1.38元，較去年同期成長12.2%。

美時指出，第2季亞太區以外的全球外銷市場營收達16.97億元，較去年同期成長68.0%，營收佔比首度達到近50%，與亞太區域市場營收佔比趨近平衡。

其中，癌症用藥產品受惠歐洲客戶的銷貨收入拉抬，營收較去年同期大幅躍增近9倍。此外，重磅產品戒癮用藥gSuboxone在第2季營收持續保持年增逾35%、季增近6%的成長水準，在美國市場的市佔率也維持在39%的高檔水平，仍舊超越原廠穩居市場龍頭。

至於在亞太區域市場部份，第2季未受新冠肺炎疫情影響，營收持續穩健成長，年增6.4%達17.46億元。美時表示，第2季亞太區域市場主要的成長動能，來自Orion授權的帕金森氏原廠藥Stalevo/Comtan，陸續於韓國、台灣、香港、印尼、菲律賓及孟加拉等國家成功上市。同時，重磅產品減重用藥Qsymia在韓國市場銷貨持續增加，同步帶動旗下減重用藥產品組合成長，強化了整體產品組合的競爭優勢。

美時以高價值高門檻的特殊學名藥為發展重點，持續投資新產品研發並擴張市場版圖。在今年第2季，美時送出首件NCE-1，癌症用藥Midostaurin軟膠囊的美國學名藥證申請，並已收到美國FDA的同意審查通知。這不僅強化了美時在美國市場的癌症用藥產品組合，也帶來「首先送件(First-to-file)」以潛在取得180天獨家銷售權的商業契機。

此外，在癌症用藥的藥證取得進度方面，美時的七項癌症用藥（Lenalidomide、Gefitinib、Vinorelbine、Pazopanib、Sunitinib、Enzalutamide、Temozolomide）在第2季於全球市場共取得了21個藥證核可。其中，Vinorelbine 軟膠囊（主要適應症為乳癌）更已在台灣此項口服藥劑之全球最大單一市場取得了藥證。美時將持續透過目標市場與產品組合雙向多元化等策略，儲備長期的產品競爭力。

美時 營收

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