沛波上半年EPS 1.04元 鋼筋需求不墜

沛波鋼鐵（6248）第2季營收為10.57億元，較去年同期成長27.59%，稅後淨利1,930萬元，較去年同期成長27.5％。累計上半年營收19.27億元，較去年同期成長22.19%，上半年稅後淨利3,197萬元，每股稅後純益（EPS）1.04元。

沛波表示，第2季雖鋼筋需求強勁，鋼價持續創高，營收創下歷年同期新高，但受原料飆漲影響，營業成本上升，致使第2季毛利率較去年同期減少2.61%，而第2季因國內疫情嚴峻及雨季來臨，以致影響到營建工程施工進度，鋼筋出貨量下降，導致獲利不如預期，自首季起調整接單策略，調整效益將於下半年開始陸續反映。

第2季雖本業表現不如預期，但受惠國內股市大漲影響，金融資產評價利益增加，第2季稅後淨利較去年同期增加27.5%，支撐上半年EPS仍能維持在1元以上的成績。

總經理葉俊良表示，美國參議院通過1.2兆美元基建法案，此基建案是數十年來美國規模最大的公共工程支出，市場預期這項刺激政策的進展將有助於帶動鋼材需求，延長今年鋼價漲勢，受此利多激勵，可望支撐業績維持高檔，展望持樂觀看法。