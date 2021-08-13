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春雨上半年合併營收52.74億元 訂單能見度達明年Q1

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

春雨（2012）上半年合併營收52.74億元，較去年同期增加39.69%，稅後淨利4.14億元，其中歸屬母公司業主淨利為3.58億元，較去年同期增加303.12％，每股稅後純益(EPS) 1.35元，比去年同期增加297.06％。

春雨表示，受到主要經濟體疫情獲控制，經濟復甦客戶回補存貨強勁，使得台灣地區獲利表現從低迷轉為正向，今年獲利表現最佳，加上歐盟預計對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，持續為台灣扣件業帶來轉單效應，美國新屋開工率高於預期，建築市場需求強勁，進而推升台灣螺絲帽出口成長，進而帶動扣件原料線材需求大增，使得台灣的扣件及線材出貨量價齊揚。

此外，中國大陸因鋼鐵產能緊縮，支撐鋼價，獲利水準延續。印尼則因新冠疫情延燒，所幸未實施封城，春雨持續營運，控管得宜，營收雖略受影響，但獲利表現維持。使得上半年營業利益率較去年同期成長約5%，其中第2季營業利益率達9.31%，為自2013年採用IFRSs後單季營業利益率地歷史次高，上半年稅後淨利較去年同期增加242.07%。

春雨第2季營業利益為9.31％，比第1季8.6％略微攀升，也是近幾年來的佳績，累計上半年營業利益達9％，顯示出原料來源充分掌握與成本控制得宜下，已陸續展現在本業獲利上。

春雨進一步表示，台灣線材市場近來略顯平靜，大多數鋼廠開平盤，正靜待中鋼第4季盤價開盤。但國際市場需求仍熱絡，中國大陸為達成碳中和及配合奧運賽事，緊縮鋼鐵產能，都將使大陸的鋼品價格上漲。加上美國參議院剛通過1.2兆基建法案，也激勵鋼鐵相關產業，全球鋼鐵需求預期上升。目前春雨訂單能見度可達明年第1季，加上第2季陸續對大客戶調升售價，預計在第3季開始出貨，公司樂觀看待第下半年營運表現。

春雨

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