科技股領軍 陸股下半年深具機會

中國A股經歷過去幾個月盤整後，六月上漲一波後七月隨即拉回整理，近期加上打壓網路與補教事業等整理落底後走勢回升，大盤向上趨堅。富蘭克林華美投信認為，中國股市在政策面、基本面、貨幣面與評價面支撐下，逐漸走出盤整格局，2021下半年將以科技與消費等類股輪動帶領向上，建議投資人可長期持有或定期定額，以持續參與慢牛上漲的行情。

近期中國市場較多雜音，上半年先有互聯網的上市疑慮，又有政府限制學生課後輔導，造成校外補教業的政策壓力，對陸股盤勢牽一髮動全身，外資擔心影響民生消費、教育、醫療等相關產業，先有一波資金抽離，但所幸中國政府出面澄清後，近期成交量回溫，股市築底展開反彈，又是一波類股輪漲的開始。

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金經理人沈宏達表示，在市場雜音紛呈下，我們看準科技類股的投資方向，並應抓住兩個重點，一是最近國常會宣布的降準，目前看來影響有限，下半年要再次降準的機會不是沒有，但預估年底才會發生，且幅度並不會再增大；另外，就是類股輪動下，投資機會稍縱即逝，應該掌握具科技產業布局的中國基金投資。

沈宏達認為，除了觀察國常會言論，另應關注央行二季度工作會議所發表言論，作為拉動經濟增長的重要參考方向，當前的經濟市場相對較弱；中國政府對總體經濟基調仍偏保守，貨幣政策的運用出現窗口期，加上國際局勢因疫情擴散顯得艱難，貨幣政策可能彈性維持到明年上半年，拉長整理期間並放慢調整步調。

沈宏達分析，我們從總經數據上看來不至於持續通膨，我們看到中國CPI核心物價指數已漸下降(因豬價降溫)，雖目前PPI生產者物價指數仍上升(因石油和金屬類價格上漲)，但由於目前整體國際疫情嚴峻，也再次降低消費需求，將使原物料價格隨需求下降而減低，故預測於8月份後PPI有可能逐步下滑，較不擔心將有第二次通貨膨脹的問題。

在操作策略上，沈宏達分析，由於中美貿易戰持續一段時間，受美限制芯片出口影響，去年下半年中國便積極發展科技自主化，扶植國內科技產業自產自製，也使中國內部產業包括:半導體、電動車、新能源類、鋰電、光伏行業類股有發揮空間，因此，將持續維持看好「科技類股」之行業下半年至明年上半年表現機會。

再者，沈宏達認為，目前中國股市的低基期、相對美股的創新高水準，一旦9月或10月全球再次發生變異病毒疫情擴散危機，影響金融市場秩序，則全球資金可能隨時自成熟市場抽離，此時中國陸股則相對價值面浮現，更有機會再匯聚各地資金回流。

總結，富蘭克林華美投信認為，中國股市下半年仍看好科技、醫療類等項目，相關中國A股基金深具投資潛力，因此，建議投資人不妨以定期(不)定額方式，中長期投資中國A股相關基金，以贏得後續中國股市的表現機會。