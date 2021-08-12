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晶兆成斥資69億擴充產能 投資台灣三大方案破1.3兆

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所今（12）日再添六家企業共斥資近90億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的晶兆成科技、根留企業方案的常廣公司，以及中小企業方案的儀佳傳動科技、恆泰豐物產、創合材料科技及尚騰嘉南汽車等。其中，封測廠商晶兆成科技就斥資69億元，將於新竹工業區的二處廠區擴充產能。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引966家企業超過1兆3,009億元投資，預估創造10萬9,104個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有220家臺商投資約8,354億元，創造6萬9,283個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有110家根留企業投資約1,990億元，創造1萬5,084個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引636家中小企業投資約2,665億元，帶來2萬4,737個本國就業機會，後續尚有47企業排隊待審。

晶兆成科技（晶兆成）是由台灣封測領導廠商之一的力成科技與日本晶圓測試廠Tera Probe Inc共同合資設立之專業晶圓測試（Wafer Level Testing或Chip Probing）廠，在台灣共有二處生產基地，受美中貿易戰、華為禁令之轉單效應及全球疫情的影響，帶動終端消費電子產品需求上升，因此回台擴充產能以因應客戶需求成為業者當務之急，晶兆成為此將斥資近新台幣69億元於新竹工業區的二處廠區擴充產能。

經濟部指出，晶兆成於擴充產能時除需要增聘本國員工人數380名以新增公司所需人力資源外，並計劃導入人工智慧系統，以達到測試製程的高度自動化，以全面提升產品測試之品質與效率，並朝向成為全方位及世界級晶圓測試領導廠商的目標前進。

晶兆成主要提供的服務項目包括記憶體(Memory)與邏輯(Logic)產品晶圓測試以及邏輯產品之後段積體電路(IC, Integrated Circuit )產品之最終測試(Final Testing)，為全球積體電路產品測試服務之專業廠商。晶兆成所測試的客戶產品可被廣泛運用於行動裝置(Mobile Devices)、消費性電子(Consumer Electronics)及車用電子(Automotive Electronics)等，客戶為國內外主要IC設計廠商(Fabless IC Design House)。

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