仁寶保守估計 2022年筆電持平2021年

對於2022年筆電展望？仁寶（2324）總經理翁宗斌表示，2022年有微軟Win 11有換機潮，商用筆電在2021下半年與2022年都成長。至於消費筆電方面，要看在家工作（WHF）的角度。

他說，美國公司原預估9月回到公司工作，現在又延後了，因為Delta病毒，至於消費筆電有影響，但是影響不大。2022年整體筆電出貨將持平2021年，這是保守預估。至於樂觀預估，有機會個位數成長。其中Chromebook是變數，Chromebook在美國滲透率已經高，將積極推廣印尼與印度等其他國家，看其他市場，明年Chrome會影響。