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工總白皮書 籲全球工業夥伴「珍珠串鍊」合作模式

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會今（12）日發布一年一度發表白皮書，並在新聞稿中提出十大建言。其中市場領域部份，呼籲推動與夥伴國家搭建產業合作的機制，促使雙方產業合作，形成以台灣為樞紐中心，串聯全球重要工業夥伴的「珍珠串鍊」合作模式。

工總表示，過去一年世局多變，台灣雖面臨美中貿易戰及COVID-19新冠疫情的雙重衝擊，但由於疫情控制得宜，且在美中科技交鋒中，促使了國際產業鏈重組，為台灣帶來了轉單效應及大量台商回流，使台灣去年經濟獲得逆勢成長，這是一項難得的成果。

而國際經濟則由於拜登當選美國總統後，積極重返世界舞台，包括重返巴黎氣候協議，與各國共同宣示在2050年達成碳中和的決心。中國大陸也迅速壓制疫情，並藉由RCEP與中歐貿易投資協定的成形，進行貿易移轉，型塑完整供應鏈的優勢，是全球生產體系所不能忽視的。工總預料美中兩國的競爭賽局將更為激烈，牽涉層面也更加全面，將成為這個世代長期關注的議題，值得我們關切。

工總指出，今年的白皮書共分為「產業發展」、「能源暨環境政策」、「賦稅暨金融政策」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」、「青年政策」等八個單元闡述，並提出68個議題，206項政策建議，期望政府採納，營造良好的投資經營環境。

此外，工總在新聞稿中提出十大建言，包括：一，協助產業度過疫情難關；二，重視產業結構失衡，讓優勢科技帶動傳統產業快速轉型；三、重視極端氣候隱患，啟動公共風險控管思維；四、從「碳中和」路徑發展綠色經濟；五、確保穩定供電與檢討能源配比；六、維持「親美睦中」之等距發展 趨吉避凶；七、務實面對區域經貿整合現況、強化全球供應鏈的多元佈局；八、協助中小企業強化競爭力；九、強化海外台商輔導機制，協助因應變局；十、重視少子化隱憂 型塑安和樂利的社會。

這十大建議中，以第七點為例，工總指出，在RCEP形成後，東亞地區的供應鏈合作將更為緊密，台灣具有串接上中下游產業與整合的角色。在產業領域上，推動產業與跨國企業建立策略性合作聯盟，強化整合產業生態系；在市場領域，推動與夥伴國家搭建產業合作的機制，促使雙方產業合作，形成以台灣為樞紐中心，串聯全球重要工業夥伴的「珍珠串鍊」合作模式。

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