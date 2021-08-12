仁寶下半年展望 將逐季成長
仁寶（2324）總經理翁宗斌今天（12日）表示，Chromebook筆電市場，在美國與歐洲開始打疫苗之後，加上美國與歐洲市場重開，很多學校學生規劃回到學校去，所以，需求回到正常需求的循環，確實下半年比上半年下降。仁寶的Chromebook不是主流，整年佔我們整體筆電出貨佔比15%，
至於2021年下半年展望，仁寶表示，PC產品出貨第3季將季增雙位數，第4季因為疫情有變數，個位數季增。至於非PC產品，因為缺料，第3季個位數季增，第4季進入旺季，將雙位數季增。
整體2021下半年展望，仁寶表示，第3季與第4季逐季成長。
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