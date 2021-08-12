快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應疫情難關 林伯豐建議：直接減稅、輔導創新

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
工商協進會理事長林伯豐。(記者鍾維軒／攝影)
工商協進會理事長林伯豐。(記者鍾維軒／攝影)

工商協進會今（12）日召開會員大會，理事長林伯豐在致詞中對政府提出兩大建議：一是經濟的復甦有賴直接有感的減稅；二是建議在此艱困時刻擴大輔導新創事業。

工商協進會今日會員大會採視訊方式舉行，並邀請行政院副院長沈榮津致詞。沈榮津表示，防疫警戒雖降級，但仍有產業營運持續受到衝擊，行政院刻正針對防疫、紓困以及振興進行整體性盤點與評估，在特別預算額度內，研擬紓困5.0方案及振興方案，定案後將對外說明。

林伯豐則表示，今年5月中旬新冠疫情急速爆發，政府實施三級警戒衝擊到各項經濟活動，截至7月底實施無薪假公司增加至4,388家、人數達5萬6,687人，企業界與民眾期盼政府提供更多紓困措施，以度過疫情難關，謹提出以下建議：

一，經濟的復甦有賴直接有感的減稅，建議政府階段性檢討調降營所稅、營業稅、貨物稅、地價稅及房屋稅，以及取消未分配盈餘課稅。

二，培植新創事業是台灣經濟永續的生力軍，建議政府在此艱困時刻擴大輔導新創事業如：比照過往006688方案，提供租金優惠，及扣抵承購土地價款之優惠；改革技職教育，加強產、學、研的互動與合作，向下扎根培育創業、創新、創意的人才；透過提供租稅優惠與投資抵減鼓勵企業投資新創事業。

林伯豐

延伸閱讀

韓國非首都圈確診續創高 當局研議追加防疫措施

防疫糧野菜、南瓜饅頭很療癒 另類普度貢品

一張圖看懂登山準備工作！沒帶這些東西別在疫情上山

蔡英文籲振興方案多溝通 商家低價促銷搶商機

相關新聞

政院推尋職津貼 畢業生找工作3個月月給一萬 下周上路

行政院今拍板6項應屆畢業青年就業促進方案，預計投入約62億元，估計有18萬名青年受惠，其中為協助青年3個月內積極尋職，每...

因應疫情難關 林伯豐建議：直接減稅、輔導創新

工商協進會今（12）日召開會員大會，理事長林伯豐在致詞中對政府提出兩大建議：一是經濟的復甦有賴直接有感的減稅；二是建議在...

總統接見澳洲新任駐台代表 盼開啟經濟協定談判

蔡總統今（12）日接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）時表示，台灣與澳洲是理念相近的國家，共同...

商研院搭平台 助「內需五虎將」搶5千萬疫後商機

台灣7月27日從三級警戒降至二級警戒，台灣內需產業進入疫後復甦。商研院、中華職訓教育創新發展學會（AVEC）今（12）日...

11月地價稅節稅大作戰超前部署 注意3個關鍵數字幫你省荷包

地價稅11月才要繳，但民眾如果為自己的荷包著想，必須先超前部署做好節稅規畫，會計師提醒，有3個關鍵數字不能忘記，分別是8月31日和9月22日，另一個則是18歲，只要掌握這幾點，可以在繳稅時的減輕不少負擔。

社會住宅包租代管7月媒合戶數1584戶 創單月新高

內政部今天表示，社會住宅包租代管今年7月份媒合戶數達1584戶，創單月新高，累計媒合2萬949戶。內政部表示，社會住宅包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。