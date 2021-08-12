因應疫情難關 林伯豐建議：直接減稅、輔導創新

工商協進會今（12）日召開會員大會，理事長林伯豐在致詞中對政府提出兩大建議：一是經濟的復甦有賴直接有感的減稅；二是建議在此艱困時刻擴大輔導新創事業。

工商協進會今日會員大會採視訊方式舉行，並邀請行政院副院長沈榮津致詞。沈榮津表示，防疫警戒雖降級，但仍有產業營運持續受到衝擊，行政院刻正針對防疫、紓困以及振興進行整體性盤點與評估，在特別預算額度內，研擬紓困5.0方案及振興方案，定案後將對外說明。

林伯豐則表示，今年5月中旬新冠疫情急速爆發，政府實施三級警戒衝擊到各項經濟活動，截至7月底實施無薪假公司增加至4,388家、人數達5萬6,687人，企業界與民眾期盼政府提供更多紓困措施，以度過疫情難關，謹提出以下建議：

一，經濟的復甦有賴直接有感的減稅，建議政府階段性檢討調降營所稅、營業稅、貨物稅、地價稅及房屋稅，以及取消未分配盈餘課稅。

二，培植新創事業是台灣經濟永續的生力軍，建議政府在此艱困時刻擴大輔導新創事業如：比照過往006688方案，提供租金優惠，及扣抵承購土地價款之優惠；改革技職教育，加強產、學、研的互動與合作，向下扎根培育創業、創新、創意的人才；透過提供租稅優惠與投資抵減鼓勵企業投資新創事業。