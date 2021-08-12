五倍券再強打數位 洪孟楷：蔡英文與蘇貞昌也用實體券

行政院決定續發振興五倍券紓困，並重申將加強數位券發放。國民黨立委洪孟楷今批評，去年就連蔡總統與行政院長蘇貞昌都領紙本券，一樣的劇本去年已經演過一遍，難道錯誤還要再重蹈覆徹？行政院根本只是口號紓困、無法苦民所苦。

對政院發言人羅秉成稱，「民眾出一千換券有參與感」，洪孟楷回擊，「拜託，這是人民納稅錢、不是你行政院口袋掏的慈善金」；又不是在買樂透，應該救命的錢被民進黨政府拿來像集資樂透彩，無法苦民所苦又說風涼話，距離人民太遠。

洪孟楷辦公室也整理去年三倍券發放歷程：

6/30紙本券印製1200萬份，唐鳳也希望民眾能多加綁定數位券 7/4 倍券紙本預約占75% 估數位券加碼後縮小差距 7/6王美花表示，紙本券預購的情形比預期更受歡迎，目前已經確定會加印。 7/12已有逾千萬人選擇紙本 站比達86% 7/23三倍券上路第9天 全台累計破1500萬人領取紙本 12/02振興三倍券領用人數九成七

洪孟楷表示，去年三倍券最後高達92%國人使用紙本、僅約7.6％使用電子支付，最明顯的是連蔡總統、蘇貞昌等民進黨的大官們出外消費也採紙本而棄電子支付，讓整體印刷、配送、兌換成本擴增為23億元。

洪孟楷認為，當初民進黨政府希望電子綁定與紙本不要落差太大的目標徹底失敗，如今一年過去，民進黨政府就是記不起教訓，紓困振興仍執意要推票券而不是發現金，但又強調電子先行，為何無法避免錯誤一再發生？