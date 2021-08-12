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政院推尋職津貼 畢業生找工作3個月月給一萬 下周上路

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

行政院今拍板6項應屆畢業青年就業促進方案，預計投入約62億元，估計有18萬名青年受惠，其中為協助青年3個月內積極尋職，每月提供一萬元尋職津貼，將於下周一正式上路。

行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取「應屆畢業青年就業促進方案」報告，裁示通過6項措施。

勞動部勞動力發展署長施貞仰在行政院會後記者會說明，6項措施包含「青年尋職津貼」，支持青年3個月內積極尋職，找到工作前，每月提供一萬元尋職津貼，預計協助10萬人，總經費32億元；「青年就業獎勵計畫」部分，9月底衝就業，穩定就業滿3個月獎勵2萬元，滿半年追加ㄧ萬元，預計補助5.2萬人，經費14.3億元。

施貞仰表示，「安穩雇用計畫2.0」則是鼓勵雇主雇用失業青年勞工，最高獎勵3萬元；青年若穩定就業4個月最高獎勵2萬元，預計協助一萬人，經費4.25億元；另外，「青年職得好評計畫」針對年底前仍未就業青年，提供3次就業諮詢，若穩定就業3個月獎勵3萬元，預計協助一萬人，經費3億元。

施貞仰表示，「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」則是培訓青年成為國家重點產業生力軍，青年參加相關訓練課程提供學費補助，最高10萬元，學習獎勵金最高9.6萬元，預計協助1.2萬人，經費3億元。

施貞仰說，「青年就業旗艦計畫」鼓勵雇主提供青年進入職場訓練、做中學，將補助提供工作岡位的事業單位，訓練費最高10.8萬元，預計協助1.3萬人，經費5億元。

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