疫情下新出路 「健康商機」搶救商業服務業

本土疫情重創國內商業服務業，關於經濟部推出的「商業服務業營業衝擊補貼」紓困方案，截至8月11日，已核撥305億元的補貼，受惠的企業家數18萬餘家，受惠員工人數超過76萬人。經濟部商業司司長蘇文玲今（12）日表示，紓困是一時的，經營是長久的，早日恢復正常營運才是業者們最期盼的，關於疫情之下業者經營模式的轉型，她認為民眾對「健康」的需求肯定更大，業者宜思考透過不一樣的合作方式，繼續經營下去。

蘇文玲今日上午參加由商研院主辦的「大健康生態圈跨界合作交流會」，致詞時做了上述的談話，她並強調，製造業和商業服務業的特性不同，製造業間的合作是從上、中、下游來看，但商業服務業則是從價值鏈、生態系在看，應思考彼此間該如何合作，擦出更閃亮的火花。

商研院CDRI許添財董事長表示，商研院長期關注大健康產業，在健康照護領域更是扮演協助國內業者經營模式的轉型與市場行銷方面的助攻角色，這次商研院與大綜電腦、在一起管顧科技公司攜手打造「新型態雲端智慧觀光產業整合平台」，計畫整合觀光、住宿、餐飲、服務、零售五大產業領域，結合產學界相關資源與知識，建立全球觀光旅館產業的會員點數交易雲端平台，有效提供企業以AI分析客戶輪廓、使用者行為習慣與偏好的精準行銷，串聯大健康產業相關供應鏈整合，提供會員優惠，帶動重複性消費進而達到活絡經濟效果。

許添財指出，5月中旬全台疫情升至三級警戒，諸多產業因停業而遭受巨大衝擊，身處市場重組、人才失業率等產業危機，後疫情時代的產業界人士面對市場的需求與供給必定也將重新調整。

許添財進一步指出，透過打造「新型態雲端智慧觀光產業整合平台」，預計受惠產業將擴及包含國際集團酒店、國內觀光與特色飯店、民宿、觀光工廠、產業故事館，再整合納入各類餐飲休閒娛樂等商家進行資源整合，受惠企業超過250間，預期提振營業額超過5000萬元，期望能成功助攻業者，幫助企業在最短時間內恢復商機。

商研院經營模式創新研究所研究員蔡金坤則指出，根據聯合國資料，2015年60歲以上人口九億，佔12.3%，至2050年60歲以上人口比例超過20%的國家將超過三分之二，其中台灣國內健康促進產業市場規模（含健康管理、預防保健、體態管理、壓力管理）預估2021年可達1,322億，蔡金坤更進一步說明，要在台灣推動健促產業發展的三大關鍵因素，包括ICT/IoT科技、整合服務思維、成功營運模式，更是能否成功推動的核心。