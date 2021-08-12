行政院青年就業促進方案 9月底前受雇最高領3萬元

行政院長蘇貞昌今（12）日拍板「應屆畢業青年就業促進方案」，除推動「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，提供青年每月1萬元尋職津貼，也以「110年青年就業獎勵計畫」，鼓勵青年若於9月底前衝就業，獎金最高3萬元。

蘇揆今日於行政院院會聽取勞動部「應屆畢業青年就業促進方案」報告，近期青年就業情勢受疫情影響，勞動部、教育部及經濟部為了協助應屆畢業青年就業及減輕經濟負擔，推動各項服務措施。

勞動部表示，為協助應屆畢業青年就業或儲備職業能力，分別以「找工作有獎勵」及「練功夫有獎助」，推動六項措施，協助18萬青年積極尋職及穩定就業，包含給青年「找工作有獎勵」，依青年不同待業求職階段，提供多項津貼激勵青年積極找工作而且穩定就業。

勞動部表示，針對還在尋職中的青年，規劃推動「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，鼓勵青年強化求職準備，協助青年在積極尋職的過程中減輕經濟壓力，每月提供1萬元尋職津貼；針對剛畢業的青年，推動「110年青年就業獎勵計畫」，鼓勵青年於9月底前衝就業可拿獎金，穩定就業三個月以上，可獲得就業獎勵最高3萬元。

勞動部也指出，為鼓勵雇主雇用青年，推動「安穩僱用計畫2.0」，只要經公立就業服務機構媒合推介就業，雇主可獲得僱用獎助最高3萬元，受雇用的青年勞工也可獲得就業獎勵津貼最高2萬元。

勞動部表示，若青年失業六個月以上仍未能就業，「青年職得好評試辦計畫」將再給予更深化的服務內容，透過就業諮詢及尋職就業獎勵金3萬元，協助青年發展職涯。

勞動部指出，對於初入職場、想提升職場實力的應屆畢業青年朋友，給予青年「練功夫有獎助」，包含推動「產業新尖兵計畫」，依據青年適性需求推介重點產業訓練課程，並促進訓用合一，最高補助訓練費用10萬元。

為了讓青年安心參訓，勞動部搭配提供「學習獎勵金」最高9.6萬元；另辦理「青年就業旗艦計畫」，結合產業資源鼓勵企業以「先僱用後訓練」的方式，補助雇主訓練指導費最高10.8萬元，由資深員工擔任職場導師指導青年，讓青年有進入職場訓練、「做中學」的機會。

為協助畢業青年減輕就學貸款還款負擔，教育部放寬緩繳本息門檻，緩繳本息與只繳息不還本之申請次數並分別倍增為八次八年，最長可申請16年暫時先不用償還本金，僅需每月繳交利息，減輕每月9成以上之還款負擔，紓緩償還本金之壓力。

經濟部則提供青年創業及啟動金優惠貸款，總額度由350億元提高到600億元，2021年底前申請貸款金額100萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施。

其中包括前五年利息全額由政府補貼、信保基金最高10成保證、以表格勾選申請方式取代計畫書，於七日內完成審查，並提供單一窗口諮詢等，提供創業青年資金協助。