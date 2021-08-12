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社宅包租代管破2萬戶 7月創單月新高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
社會住宅包租代管實施成效。內政部提供
社會住宅包租代管實施成效。內政部提供

內政部今（12）日表示，社會住宅包租代管今年7月份媒合戶數達1,584戶，創單月新高，累計媒合20,949戶，加速落實蔡總統安心住宅計畫。內政部表示，社會住宅包租代管計畫執行進度，不僅未受到疫情影響，且在執行方式持續精進下，成為疫情中更多房東與房客可以信任依賴的好服務。

社會住宅包租代管推動迄今的三年半，第一期計畫為期兩年(106.12~108.11)，共媒合5,157戶，為此項政策奠定可行的基礎。第二期計畫為期1.5年(108.12~110.5)，共媒合13,075戶，達成效率為第一期的3.4倍，社會大眾亦已普遍知悉社會住宅包租代管方案。

第二期計畫除維持第一期的縣市版方案，另加入由國家住都中心執行的公會版，在此雙引擎的共同作用下，每季達成戶數由650戶左右，逐季遞增至今年第二季的3,193戶，整體成長趨勢相當顯著。

今年六月起，社會住宅包租代管進入第三期計畫，除了原有的各項補貼外，亦納入長者換居、租金補貼轉軌以及總統在6月9日公布實施住宅法23條修法，將租金收入免稅額提高至1.5萬元，且契約資料不作為所得查核依據。

內政部表示，今年七月媒合1,584戶包租代管社宅，將會是此政策的新里程碑，除了顯示提供服務業者已逐漸成熟，三年多來累積的服務成果獲得肯定，讓更多房東信賴而安心交付房屋，預期也將有更多民眾願意參與，讓好政策造福更多需要協助的民眾。

社會住宅

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