勞雇都有獎！老闆僱用失業勞工最高可拿3萬元獎金

本土疫情推升失業率，勞動部鼓勵失業勞工積極尋職，同時也鼓勵民間企業釋出更多的職缺，近日推出「安穩僱用計畫」，只要雇主僱用失業勞工、勞工願意就業，勞雇雙方都可獲得獎勵。

勞動部表示，只要雇主在9月30日（含）前僱用公立就業服務機構所推介的勞工，即發給僱用獎助，每2個月發給1萬5,000元（按月計酬全時工作）或7,500元（非按月計酬全時工作），最高發給3萬元；受僱用的勞工同時也獲得就業獎勵津貼，每2個月發給勞工1萬元（按月計酬全時工作）或5,000元（非按月計酬全時工作）就業獎勵津貼，最高發給2萬元。

勞動部強調，勞資雙方對於就業市場信心較低時，希望透過獎勵勞資雙方的計畫達到激勵的效果，只要願意踏出第一步就會有改變。

勞動部表示，若失業民眾有轉職換跑道的需求，第三項措施的「缺工就業獎勵」，將協助勞工最高可領到12.8萬元。目前國內製造業景氣穩健回升，失業勞工如果經公立就業服務機構推介受僱於特定製造業等行業，還可以同時領到「安穩僱用計畫」就業獎勵津貼及投入特定行業的缺工就業獎勵金。

勞動部強調，失業勞工投入特定製造業、照顧服務業或營造業等缺工產業，除可提高受僱機會外，還可申請就業獎勵，並為自己累積相關專業技能，讓自己未來可以在職場持續穩定就業，不易受到就業市場波動的衝擊。