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好消息！油價雙降 估汽油降0.4元、柴油降0.1元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

由於亞洲7月原油進口數據轉弱、美元指數上升近2周高點93點，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.4元，柴油零售價格每公升下跌0.1元。

依照中油浮動油價公式，累算至8月11日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶69.72美元，較上周71.61美元下跌1.89美元，新台幣兌美元匯率27.835則較上周27.858元升值0.023元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.4元及柴油零售價格每公升下跌0.1元。

下周油價實際調整金額將於15日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

油價 中油

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