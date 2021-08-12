鼓勵青年學技術再就業 最高領9.6萬元「學習獎勵金」
今年國內爆發本土疫情，衝擊畢業生就業，勞動部祭出「學習獎勵金」。只要青年參與職訓，先學技術再就業，最高可領9.6萬元的學習獎勵金。
為鼓勵青年就業，勞動部除了針對應屆畢業生推出「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業生只要找到工作，並且受僱同一個雇主滿六個月，可領到三萬元獎勵金。
同時，勞動部推出三項措施，鼓勵青年先「練功夫」，增進就業技能。第一項措施是對於受疫情衝擊而暫時無法就業的青年，自即日起推出「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年參加職業訓練，並引領青年投入具發展前景的政策性產業領域，最高補助訓練費用10萬元。
第二項措施是針對失業青年，不限為應屆畢業生，推出「學習獎勵金」，只要青年參加「產業新尖兵計畫」或是勞動部自辦、委託或補助的失業者職前訓練課程，一般課程每月可領3,000元、訓期最高領取3.6萬元，如果參加的是政策性課程，每月可領8,000元、訓期最高可領取9.6萬元的學習獎勵金，以鼓勵青年重新習得新技能，引領投入重點產業，做為進入職場穩健就業做準備。
勞動部指出，第三項措施「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業提供青年在職訓練技能的機會，以「先僱後訓」方式辦理做中學訓練，並由資深員工擔任職場導師指導青年，補助雇主每月1.2萬元訓練指導費，最高10.8萬元，雇主亦可藉此計畫為後疫情時期儲備生力軍。
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