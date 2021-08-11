沃旭與大葉大學落實培育人才 公布離岸風電學徒制名單

全球離岸風電領導企業沃旭能源與彰化在地合作夥伴大葉大學今日(11)公布首屆「離岸風電學徒制計畫」獲選名單，大葉機械與自動化工程學系二年級學生陳育叡、三年級學生陳昱瑞通過選拔正式成為台灣第一批離岸風電學徒，今年9月起將正式投入離岸風電學徒訓練。

沃旭能源亞太區運維團隊日前特地舉辦線上歡迎會，恭喜兩位學徒朝向成為專業運維人員的目標邁進，也慶祝沃旭落實培育在地運維人才的重要進展。

沃旭於2019年攜手重要在地夥伴大葉大學，結合歐洲經驗與本地專科技術教學，展開「沃旭大葉離岸風電學徒制計畫」，並投入許多專家人力以及捐贈實體教學機艙等資源。配合2.4 GW大彰化離岸風場之開發與完工時程，預計至少招募12名離岸風電學徒。

本次兩名獲選大葉大學同學在團體甄試與個人面試中展現優異的團隊精神、安全意識、解決問題能力、外語溝通能力等特質，因此脫穎而出。今年9月起他們將展開正式學徒制訓練，並享有學雜費、住宿費及生活費等補助。到了大四，學徒們也將師承沃旭資深專家，共同參與大彰化東南及西南第一階段離岸風場之風機保養維修，增進實作經驗。受訓合格的學徒也有機會成為沃旭正式員工。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，預計在2022年完工後，將可提供乾淨能源給百萬台灣家庭用電，此外沃旭亦期許在台灣中部地區創造在地商機及優質工作機會，透過與彰化地區的大學合作，結合我們領先全球的產業經驗與台灣堅實的教育系統，共同攜手培育離岸風電運維人才，促使彰化成為台灣綠能重鎮。」