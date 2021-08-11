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「全台唯一」遭認定誤導 公平會開罰台塑化和統一精工

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台塑石化及統一精工在網站刊登「95+汽油:全台唯一超越國家標準」及「超級柴油:全台唯一符合歐規五期」等資訊，遭公平會委員認定違反公平交易法，分別開罰台塑石化、統一精工200萬及100萬。 本報系資料庫
台塑石化及統一精工在網站刊登「95+汽油:全台唯一超越國家標準」及「超級柴油:全台唯一符合歐規五期」等資訊，遭公平會委員認定違反公平交易法，分別開罰台塑石化、統一精工200萬及100萬。 本報系資料庫

針對台塑石化及統一精工在網站刊登「95+汽油:全台唯一超越國家標準」及「超級柴油:全台唯一符合歐規五期」等資訊，公平會委員會議今天決議通過，上述說法「足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示」，違反公平交易法，分別開罰台塑石化、統一精工200萬及100萬。

公平會表示，國內油品市場屬寡占市場，目前有台灣中油及台塑石化等2家業者。台塑石化的「95+汽油」與中油的「95無鉛汽油」都是中華民國國家標準CNS 12641規定的「95無鉛汽油」 ，且根據經濟部能源局提供之意見，現行CNS 12641國家標準針對「95無鉛汽油」規範其辛烷值不得低於95。

公平會表示，經查台塑石化及統一精工於廣告宣稱「95+汽油:全台唯一超越國家標準」，給人台塑石化供應給統一精工銷售的「95+汽油」為全台唯一超越CNS 12614國家標準辛烷值95汽油的印象，但依台塑石化及中油提出公正認證單位出具「95無鉛汽油」的檢驗報告顯示，中油「95無鉛汽油」的辛烷值也超越國家標準的辛烷值95，因此並非全台僅有台塑石化「95+汽油」是唯一超越國家標準。

公平會指出，台塑石化及統一精工於廣告宣稱「超級柴油:全台唯一符合歐規五期」，是針對該油品的「密度15oC」值，給人印象為台塑石化供應統一精工銷售的「超級柴油」的「密度15oC」為全台唯一符合歐規五期規定，經查歐規五期車用柴油的「密度15oC」規範值介於「820kg/m3至845kg/ m3 」間，但依台塑石化與中油都提出公正認證單位出具「超級柴油」之檢驗報告，兩家公司所供應「超級柴油」的「密度15oC」品質範圍值均皆符合歐規五期車用柴油的「密度15oC」規範值，並非全台僅有台塑石化的「超級柴油」是唯一符合歐規五期規定。

公平會說，台塑與統一精工在廣告中宣稱「95+汽油:全台唯一超越國家標準」及「超級柴油:全台唯一符合歐規五期」等語，皆與事實不符，足以引起一般大眾對上開油品品質產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第1項規定。

台塑 中油 公平會

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