快訊

被爆外遇許藍方 醫生人夫發聲認錯澄清「糾纏非事實」

指揮中心宣布帛琉泡泡重啟 返國後「5+9」檢疫

APEC數位健康照護倡議 經部為高齡化、智慧醫療提解方

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部11日)辦「APEC國際健康照護數位轉型線上論壇」，10國以上APEC 經濟體派代表團出席，共同探討政府、醫療、產業整合模範，了解遠距醫療創新服務模式，供全球建置智慧醫療模型參考。參與者包括工研院張培仁副院長(首列左二)、經濟部技術處邱求慧處長(首列左四)、外交部參事黃峻昇(首列左五)、國健署慢防組組長吳建遠(第二列左三) 、技術處簡任技正戴建丞（第四列左二）及日本現任社會政策課題研究所所長江崎禎英（第三列左二）。工研院／提共
經濟部11日)辦「APEC國際健康照護數位轉型線上論壇」，10國以上APEC 經濟體派代表團出席，共同探討政府、醫療、產業整合模範，了解遠距醫療創新服務模式，供全球建置智慧醫療模型參考。參與者包括工研院張培仁副院長(首列左二)、經濟部技術處邱求慧處長(首列左四)、外交部參事黃峻昇(首列左五)、國健署慢防組組長吳建遠(第二列左三) 、技術處簡任技正戴建丞（第四列左二）及日本現任社會政策課題研究所所長江崎禎英（第三列左二）。工研院／提共

面對全球高齡化時代及COVID-19（新冠肺炎）蔓延，並呼應蔡總統「數位國家、智慧島嶼」政策及外交部「APEC數位健康照護（APEC Digital Healthcare）」大型倡議，在經濟部支持下，工研院以AI BOX發展出數位健康照護服務平台，提案獲得APEC PPSTI(科技、技術及創新政策夥伴小組)通過與基金挹注。由工研院舉辦11日起為期兩日的「APEC國際健康照護數位轉型線上論壇」，邀請10個以上APEC會員體代表出席，共同探討政策、醫療、產業公私協力示範，並藉此展示遠距醫療創新服務模式之科研成果，供各國建置智慧醫療模型參考。

經濟部技術處長邱求慧表示，技術處長期關注國際科技發展，並引領產業創新應用，參與多年APEC PPSTI會議，與21個會員體分享多元科技議題，同時投入創新政策討論、技術能力建構與分享我國最佳典範案例，作為其他會員體之政策落實與應用參考。邱求慧也指出，技術處推動科專計畫的創新應用科技助攻醫療照護，在後疫情時代，不論是在產業面或照護面，數位科技在工作、生活、醫療保健中將愈趨重要。數位科技可提供無接觸、全天候及即時監測功能，尤其是備受注目的AI人工智慧，不僅提升醫師的醫療效率，亦能提高醫療保健系統效能。

工研院副院長張培仁表示，企業致力於將資通訊與醫療資源整合，加強AI人工智能、大數據、物聯網使用，以提高醫療質量和效率。透過經濟部技術處科專計畫支持下，工研院透過從智慧製造到智慧醫療之典範轉移，以AI BOX發展出數位健康照護服務平台，結合資通訊科技與創新醫療服務模式，其中「AI眼底影像辨識系統」為全球首創以眼底影像應用於視神經纖維缺損預測，協助眼科醫師從眼底圖判定早期青光眼，準確度已達94%以上，並在偏鄉實際巡檢，呼應APEC追求創新與數位賦能以因應後疫情復甦的年度主軸。

今（11）日論壇重點為探討加速醫療保健數位化轉型，日本前經產省閣員現任社會政策課題研究所所長江崎禎英（Yoshihide ESAKI）分享AI人工智慧在醫療領域應用，他表示，日本因應高齡化社會，建立運用AI監測數據打造預防及控制的新醫療體系，用以預防和監控慢性疾病。此外，經濟部技術處戴建丞簡任技正亦於會中發表演說，指出因疫情引發醫療創新轉型的迫切需求，透過現代新興技術如AI、Big Data、感測元件結合智慧醫療的各種應用，讓醫療服務模式從集中式醫療轉為分散式，隨時隨地為每個人提供客製化醫療照護。

此次線上論壇從大趨勢談起、到近年疫情，從集中式醫療轉為分散式，並結合智慧科技應用，讓醫療照護跨越院所疆界，論壇有來自智利、菲律賓、泰國及馬來西亞等會員體任職科技健康相關部會的政府官員，針對人工智慧的管轄與道德規範、健康照護之數位轉型、遠距醫療的推動與政策建議，以及如何透過開放數據系統來創建流行病之集體知識等議題，進行創新政策討論。期望透過APEC各會員體的政策對話，提出醫療體系數位轉型之政策建議，開創全球數位化與科技轉型的醫療新未來。

APEC 疫情 經濟部

延伸閱讀

東捷上半年EPS 1.49元 助汽車零組件產業數位轉型

工研院「2021 ITRI-Stanford科技創業論壇」空中開講

高雄義守大學新設學院 打造智慧醫療人才培育基地

藍籲蔡英文採APEC模式 聘台積電、鴻海任疫苗採購代表

相關新聞

蘇揆與蔡總統面談五倍券 政院：總統盼持續與各界溝通

行政院長蘇貞昌今上午與蔡英文總統見面討論五倍券。行政院指出，蘇貞昌就紓困及振興方案向總統報告，而蔡總統則請行政團隊，除了...

6月受僱員工 劇減9.3萬人

本土疫情衝擊勞動市場。主計總處昨（10）日發布6月我國工業及服務業受僱員工人數為802.4萬人，因全月受到疫情衝擊，持續...

機械設備前七月出口 衝高

台灣機械公會昨（10）日公布機械設備今年前七月出口值達185.56億美元，年增28.1%；以新台幣計價為5,225.62...

蔡總統見AIT新代表 盼台美加速簽署BTA

蔡總統昨（10）日接見「美國在台協會」（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）；蔡總統在接見時...

全球車用晶片荒 為台積電打開車用晶片新商機、海外大規模設廠

台積電日前在第2季法說會中釋出計畫赴日本及德國設廠的訊息，同時也如期展開南京廠擴建案，所有行動幾乎都是瞄準車用晶片。為何過去幾乎全力拚先進製程的台積電，現在回頭要擴充車用晶片需求最急迫的成熟製程？答案就是這波全球車用晶片荒，讓台積電與車廠有了面對面接觸，也讓台積電看到車用晶片發展機會，決定調整策略。

康舒股東會 手機電源明年上看兩位數成長

金仁寶集團電源廠康舒（6282）今（11）日舉辦股東會，關於未來的營運業績展望方面，在低軌道衛星的電源發展方面，漸有斬穫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。