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落實培育運維種子 沃旭公布首屆離岸風電學徒名單

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

沃旭能源與大葉大學今日（11）公布首屆「離岸風電學徒制計畫」獲選名單，大葉機械與自動化工程學系二年級學生陳育叡、三年級學生陳昱瑞通過選拔正式成為台灣第一批離岸風電學徒，今年9月起將正式投入離岸風電學徒訓練。

沃旭於2019年攜手重要在地夥伴大葉大學，結合歐洲經驗與本地專科技術教學，展開「沃旭大葉離岸風電學徒制計畫」，並投入許多專家人力以及捐贈實體教學機艙等資源。配合2.4 GW（10億瓦）大彰化離岸風場之開發與完工時程，預計至少招募12名離岸風電學徒。

本次獲選的兩位同學在團體甄試與個人面試中展現優異的團隊精神、安全意識、解決問題能力、外語溝通能力等特質，因此脫穎而出。今年9月起他們將展開正式學徒制訓練，並享有學雜費、住宿費及生活費等補助；大四時學徒們也將師承沃旭資深專家，共同參與大彰化東南及西南第一階段離岸風場之風機保養維修，增進實作經驗；受訓合格的學徒也有機會成為沃旭正式員工。

陳育叡指出，風電產業是新興產業，大一原本就讀工業工程與管理學系，聽到沃旭與大葉合作「離岸風電學徒制計畫」的介紹，認為再生能源產業擁有很好的前景與優質工作機會，於大二轉系到機械系，拓展專業能力。他說，離岸風電更重視實作經驗，印象最深的是大家在很冷的天氣中從3、4米高的平台跳下泳池，進行一系列海上求生技能訓練。

同樣雀屏中選的陳昱瑞認為，環保議題是世界共同面臨的難題，綠色能源成為未來趨勢，他一直很關注節能相關議題，大一時就參加環保節能車製作比賽。他表示，過去兩年沃旭能源持續到學校舉辦講座，並捐贈風機機艙作為教學之用，對提升實作經驗有很大的幫助。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭期許在台灣中部地區創造在地商機及優質工作機會，透過與彰化地區的大學合作，結合我們領先全球的產業經驗與台灣堅實的教育系統，共同攜手培育離岸風電運維人才，促使彰化成為台灣綠能重鎮。

離岸風電 大葉大學 大一

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