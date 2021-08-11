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蘇揆與蔡總統面談五倍券 政院：總統盼持續與各界溝通

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

行政院長蘇貞昌今上午與蔡英文總統見面討論五倍券。行政院指出，蘇貞昌就紓困及振興方案向總統報告，而蔡總統則請行政團隊，除了提出完善的振興計畫，也持續與各界和立法院黨團溝通，讓振興方案更便民。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌今與蔡總統會談，是總統與院長的例行性會議，行政院就紓困及振興方案向總統進行報告，總統與院長並就疫情狀況和政情發展充分交換意見。

羅秉成並表示，蔡英文總統請行政團隊考量今年疫情的狀況，以去年三倍券的成功經驗為基礎，就五倍券的振興政策，提出更加完善的計畫；蔡總統也請行政團隊，持續與各界及立法院黨團進行溝通，讓振興方案能夠做得更好、更便民、讓五倍券發揮更大效益。

蘇貞昌 五倍券 羅秉成

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