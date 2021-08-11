康舒股東會 手機電源明年上看兩位數成長

金仁寶集團電源廠康舒（6282）今（11）日舉辦股東會，關於未來的營運業績展望方面，在低軌道衛星的電源發展方面，漸有斬穫。在手機的電源方面，明年更上看兩位數成長。在運動器材的電源供應器方面，今年獲得客戶認證了多個機種，預期2022年下半年會有較明顯的業績貢獻。

不過康舒表示，在筆記型電腦之電源配適器方面，這方面的業績會有些許的衰退。在輕型電動載具相關的電源方面，預期對今年的業績貢獻不明顯。

康舒指出，在電動車相關電源系統開發方面，目前車載充電系統為特定車種少量送樣及出貨狀態，後續如果是全車系導入的狀況，出貨量便有機會大幅增加，而預期2022年才會放量成長，此外，電動車充電所需的充電樁產品也是目前公司努力布局的重點。

在主力的工業用的伺服器、儲存設備及網通電源方面，康舒科技仍為全球主要品牌客戶的主力供應商，持續穩定的出貨。在燃料電池發電系統的相關電源方面，今年預期的業務目標可以達成。康舒科技在電源產品上的專注在今年仍是成長的狀態，明年預期隨著疫情的穩定及供需力道的恢復，將會是另一個成長及擴充版圖的一年。

康舒表示，另一重要的綠能發展主軸，是太陽能發電電場的建置與綠電平台的設立，及智慧電錶與台電合作智慧電網的建立，以做到智慧能源聚合調度為目標。太陽能電場今年已達到137MW的建置容量，中長期目標為500MW，未來將與多個綠電平台合作籌組綠電聯盟。因應用電大戶及政府近零碳排與碳中和政策，亦將建立金仁寶集團的綠電電力銷售平台，而在綠電銷售業務上，目前已積極與多家用電大戶洽談簽約中，實為康舒邁向綠電服務一大里程碑，另近期台電大力推行之儲能輔助服務，康舒亦積極評估參與其中，展望未來康舒將以多元化能源發展為目標，為政府非核家園的願景貢獻心力。