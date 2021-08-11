半導體設備銷售額可望再創新高 法人：持續看好5G

數位科技快速發展，帶動5G、半導體相關產業龐大需求，國際半導體產業協會（SEMI）7月公布年中整體OEM半導體設備預測報告（Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast-OEM Perspective），不僅預估全球半導體製造設備銷售總額今年將再成長34%來到953億美元，2022年更望突破1,000億美元，再創歷史新高。在半導體產業需求持續成長的趨勢下，5G相關企業獲利可望連帶成長，法人說，投資人可視自身投資風險屬性，透過布局全球5G ETF分批布局。

全球半導體製造設備銷售總額持續增長，國際半導體產業協會表示，近來成長動能主要來自於半導體廠商看好長期成長趨勢而持續投資，進一步帶動半導體前端及後端設備市場擴張與成長。元大5G ETF研究團隊表示，近來半導體大廠漲勢強勁，包含半導體設備龍頭應用材料等相關大廠紛紛繳出亮麗成績單。

觀察台灣目前唯一一檔布局全球5G關鍵元件的5G ETF 元大未來關鍵科技（00876），其追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數近一年報酬漲幅達47.85%（截至2021年7月31日），在5G與半導體產業持續看好的預期下，後勢可望持續成長。

元大5G ETF研究團隊說，當全球半導體製造設備銷售快速增長，半導體設備的相關企業表現普遍優異。且SEMI預估2021年全球半導體製造設備銷售總額將達953億美元，相較2020年增長超過200億，可見趨勢明確，連帶有利於5G相關企業後續表現。

5G產業遍布全球，單一國家或個股無法代表完整供應鏈，且供應鏈輪動快速，透過布局全球5G相關企業的元大未來關鍵科技ETF參與5G投資，元大未來關鍵科技ETF追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，成分股皆為國際知名大廠，包含全球最大IC設計-美國高通、全球最大半導體設備-美國應用材料、全球最大車用晶片-德國英飛凌等，皆為5G相關領域之最。