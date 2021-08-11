卓伯源嘆蔡英文沒窮過！籲振興券可繳稅並放寬3年使用

行政院擬發五倍券引發各界質疑，藍營呼籲普發現金。國民黨黨主席參選人、彰化縣前縣長卓伯源表示，既然行政院長蘇貞昌說振興券等同現金，而振興券更是來自全民的納稅金，他主張要放寬3年使用，並且可以繳稅，讓民眾可依自己的需求來自由消費。

卓伯源表示，振興券是來自全民的納稅金，不僅國民黨呼籲執政的民進黨蔡政府普發現金，就連執政黨自己的立委也都認同發現金而不是五倍振興券，「蔡總統沒有苦過、窮過，蘇貞昌可以住家被盜竊百萬而不心疼，但這都不能做為不知民間疾苦的理由」。

卓伯源主張，振興券應改發現金最方便，讓民眾可依自己的需求來自由消費使用。疫情再次重創民間基層經濟，很多甘苦人連三餐溫飽都有問題，現在最重要是「紓困」，振興才是其次。印刷振興券等作業費預估就超過20多億，若能省下來即時做為紓困使用，可造福多少等待救助的民眾，蔡總統難道不知道嗎？

卓伯源說，民進黨蔡政府如此不願接受民意與輿論意見，堅持發放振興券，他要懇求蔡總統，此次的振興券，應放寬使用期限與範圍，讓民眾可以在3年內使用，範圍可擴及繳稅（所得稅房屋稅等）。另外，振興券應印製50及100元面額，讓基層民生店家都能受惠。

對於為何建議振興券使用可擴及繳稅？卓伯源說，蔡總統可能不知道防疫期間，民眾冒著病毒傳播及感染的風險，為了餬口維持生計，民眾的收入還要被政府課稅用來發放振興券，令伯源感到於心不忍。

卓伯源再次呼籲蔡總統，取之人民用之人民，用來繳稅，這是民意，請民進黨苦民所苦、解民所苦，不要再倒行逆施了。