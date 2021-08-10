經部：台德能源轉型論壇 與德研討達成碳中和策略

經濟部能源局與德國在台協會舉辦的「2021台德能源轉型論壇」於今（10）日落幕，經濟部表示，除了分享雙方能源轉型經驗外，並聚焦能源轉型於達成碳中和目標所扮演的角色、離岸風電開發與氫能。能源局指出，我國規劃2050年淨零碳排目標及推動策略，可參考德國經驗。

「2021台德能源轉型論壇」自2015年起開始舉行，本次論壇以視訊方式舉行，由經濟部能源局局長游振偉、德國聯邦經濟事務和能源部能源政策司長赫登（Thorsten Herdan）與德國在台協會處長許佑格(Jörg Polster)博士代表致開幕詞，並有來自德國與我國等9位能源領域專家進行演講與對話，產官學研各界等共44人次蒞臨參與論壇。

德國再生能源發電在2020年初步預估占比達41.5%，目標至2030年達到65％。德國最新《再生能源法》(EEG 2021)修法更建立回饋地方機制、減免太陽光電EEG附加費、加強電網和市場整合、及增加對已屆滿補貼期限的電廠提供優惠，預料將可擴大陸上風電、太陽能的應用，並提升綠氫、智慧電網與風電的現代化與技術發展。

德國將2050碳中和目標明確定於《再生能源法》中，在修訂中的《氣候行動法》，更將達成期限提前至2045年，達成淨零目標的三大支柱為節能、綠能與氫能。目前德國2020年離岸風電裝置容量已達7.7GW，占全球第三位。同時，德國已於其《國家氫能戰略》中確認「綠氫」的優先地位，將積極建立綠氫市場及相應的價值鏈。

經濟部能源局表示，近年淨零排放逐漸成為國際主流，我國如何在大幅提高再生能源占比外，運用更廣泛的減排新技術及經濟工具達成淨零排放，這些均可觀摩與借鏡德國採行策略作法。因應淨零排碳挑戰，台德能源轉型論壇的持續討論交流，將有助更多的能源合作機會。