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疫情影響看屋！不動產經營服務業總薪資43K、月減5.51%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
疫情影響民眾看屋意願，自然也影響受僱員工薪資及獎金。 報系資料照
疫情影響民眾看屋意願，自然也影響受僱員工薪資及獎金。 報系資料照

疫情衝擊內需產業，也影響民眾看屋意願。主計總處調查指出，不動產經營及相關服務業6月經常性薪資為37.3K，月減1.68%；連帶影響獎金，總薪資為43.4K，月減5.51%。

根據主計總處調查，6月經常性薪資減幅較大行業，包括藝術娛樂休閒服務業月減8.57%、住宿餐飲業月減4.47%、零售業月減3.38%、其他服務業（如美容美髮業）月減3.09%；教育業月減2.61%、醫療保健及社工服務業月減2.46%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，上述產業都是受創較嚴重產業。

至於不動產業6月經常性薪資42.6K，月減0.36%；6月總薪資為47.3K，月減1.79%。陳惠欣說，疫情影響民眾看屋意願，自然也影響受僱員工薪資及獎金。

不動產業又分「不動產開發」及「不動產經營相關服務業」，前者薪資持平，後者受疫情影響更為顯著，6月經常性薪資及總薪資分別月減1.68%及5.51%。此外，「不動產經營相關服務業」6月受僱員工人數月減千人。

薪資 房地產

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