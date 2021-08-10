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疫苗將用罄仍「非莫不打」 莫德納意願登記再破400萬人

微軟亞太技術年會11日登場 探討未來工作模式

中央社 / 台北10日電

由經濟部指導，經濟部工業局與台灣微軟主辦的DevDays Asia 2021 Online亞太技術年會將於8月11日至13日登場，探討高生產力未來工作模式、工業物聯網價值鏈以及資安等議題。

今年活動邀請微軟全球副總裁拉曼那（CharlesLamanna）、微軟首席架構師庫瑪（Ujjwal Kumar）、微軟Teams Platform產品行銷總監甘寧（DanielCanning）及微軟亞洲Teams資深工程總監史蒂文生（Dan Stevenson）等重量級講師進行主題演講，並邀請多個開發者社群例如軟體人才培訓學校Build School、DevOps台灣社群等共同參與。

微軟今天舉辦線上記者會，邀請鉅鋼機械、網聯科技、康揚等夥伴分享在後疫情時代面臨的全新挑戰，以及如何透過微軟技術打造新興應用、走向國際。

台灣微軟總經理孫基康指出，面對後疫情的諸多挑戰，開發者以新科技發揮創新，建立企業韌性，已是各產業的新顯學，更顯示開發者在企業數位轉型中扮演關鍵角色。

以鉅鋼機械為例，採用微軟Azure、Dynamics 365、Microsoft 365及Microsoft Power Platform等解決方案，建置工廠內邊緣運算網絡，蒐集機台的即時資訊並運用大數據分析，優化整體設備效率與統計製程控制，確保機台運作穩定並改善良率，不僅減少15%至20%的材料浪費，更增加1.7倍的產能，並取得與國外客戶更深度合作的機會。

微軟 疫情

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